Dubočici bodovi, Proleteru istorijski golovi

Uvod meča u Senti doneo je punu inicijativu Zrenjaninaca, što je dovelo do toga da odbrana gostiju bude izložena ozbiljnim ispitima, ali je lopta odlazila preko ili pored gola. I odmah je bilo jasno da će se igra domaćina bazirati na prekaljenom Vladimiru Silađiju, dok su Uroš Vukićević, Opoku Aka i Stefan Trajković bili spremni u svakom trenutku da priprete gostima.

Tražili su Leskovčani u 17. minutu penal, smatrajući da je jedan od igrača domaćina igrao rukom.

"Penal, penal", povikao je sa klupe trener Albert Nađ, da bi mu sudija Stefan Đokić pokazao da je pištaljka kod njega.

Najveće uzbuđenje ipak je ono iz 43. minuta kada akciju Vukićevića i Silađija u gol nije uspeo da pretvori Stefan Ilić. Iz odlične prilike bio je neprecizan. Leskovčani su u prvom poluvremenu imali samo raspoloženog Petra Đuričkovića, što je bilo nedovoljno za ozbiljnije pretnje po mrežu Nikole Galina.

Nastavak je počeo uraganski u režiji izabranika Alberta Nađa. Nije u 17. ali jeste u 48. minutu arbitar Đokić pokazao na penal za goste pošto je Akva igrao rukom, kao Momir Rnić u zlatno doba zrenjaninskog rukometa, a takav poklon Petar Đuričković nije propustio. Praktično u sledećem napadu Dubočica je duplirala prednost. Centaršut je trzajem glavom u gol pretvorio Martin Anđelković.

Zrenjanici su mogli preko Silađija i rezerviste Miloša Savanovića da se vrate u meč, ali su nepreciznost, prečka, pa stativa uskratili tu mogućnost domaćoj ekipi.

Nisu tada, ali jesu u 74. minutu učenici trenera Nikole Stojakovića uspeli da konačno pronađu lopti put do mreže. Posle više pokušaja Marko Nikolašević, momak „sa klupe“, uspeo je da nadmudri Miloša Mladenovića, u tom trenutku dovoljno za nagoveštaj uzbudljivog finiša.

Odluka da se do kraja utakmice ne brane isplatila se Leskovčanima, koji su preko Davida Ivića stigli do trećeg gola. Savanović je u 88. minutu pogodio za 2:3, a onda u nadoknadi propustio veliku priliku da izjednači.

PROLETER 023 – GFK DUBOČICA 1923 2:3 (0:0)

/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković pen 48, Anđelković 49, Ivić 82/

Teren u Senti.

Gledalaca: 100.

Sudija: Stefan Đokić (Vlasotince).

PROLETER 023: Galin, Aka, Bajić, Blagojević, Kovačević (od 55. Savanović), Vukićević (od 81. Gajilović), Trajković (od 62. Arsović), Goronjić, Silađi, Stevanović, Ilić (od 62. Nikolašević).

GFK DUBOČICA 1923: Mladenović, Marković, Klarić, M.Stojanović (od 66. Balaž), Đuričković (od 78. Bezarević), Miraljemović (od 52. Sidibe), Ivić, Anđelković (od 54. L. Stojanović), Novakolvić, Pavlović, Fara (od 78. Ljubenović).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

Proleter 023 – Dubočica 2:3 (0:0)

/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković 48pen, Anđelković 48, Ivić 82/

Smederevo 1924 – Bor 1919 4:0 (4:1)

/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/

Javor – OFK Vršac u toku

21.00: (4,50) Jedinstvo Ub (3,45) TSC Bačka Topola (1,75)