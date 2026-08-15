Mihailo Ristić u Crvenoj zvezdi

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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 20:20
Đak Zvezdine škole se vraća na stadion Rajko Mitić
Crvena zvezda je pronašla zamenu za Naira Tiknizjana. Prema saznanjima Mozzart Sporta, na stadion Rajko Mitić vraća se nekadašnji đak crveno-belih, Mihailo Ristić.
Fudbaler, koji je na početku karijere igrao u veznom redu, a kasnije se profilisao kao rešenje za levi bok, ovog leta je postao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Seltom. S Marakane je otišao 2017. godine u Krasnodar za 2.000.000 evra, a u međuvremenu je nosio dresove Sparte iz Praga, Monpeljea i Benfike.
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Ipak, proteklih godina Ristić je imao i velikih problema sa povredama. U poslednje četiri sezone upisao je 53 nastupa i na terenu proveo 2.642 minuta. U Lisabonu je za dve sezone sakupio 12 nastupa, a prošle sezone u Vigu odigrao je ukupno 14 mečeva, uz 743 minuta. Najviše nastupa prošle sezone upisao je u Ligi Evrope, ukupno šest, od čega i sedam minuta na Marakani protiv Crvene zvezde.
Ostaje da se vidi u kom je trenutno fizičkom stanju, ali će imati vremena da se bolje spremi, s obzirom na to da Tiknizjan odlazi tek nakon dvomeča sa Viktorijom Plzenj.
Jermen je dogovorio prelazak u Olimpijakos, a prema saznanjima Mozzart Sporta, Crvenoj zvezdi će pripasti obeštećenje od 5.000.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje.
Crveno-beli će sutra od 14 časova promovisati novog šefa struke, Alberta Rijeru.