Mihailo Ristić u Crvenoj zvezdi

Ipak, proteklih godina Ristić je imao i velikih problema sa povredama. U poslednje četiri sezone upisao je 53 nastupa i na terenu proveo 2.642 minuta. U Lisabonu je za dve sezone sakupio 12 nastupa, a prošle sezone u Vigu odigrao je ukupno 14 mečeva, uz 743 minuta. Najviše nastupa prošle sezone upisao je u Ligi Evrope, ukupno šest, od čega i sedam minuta na Marakani protiv Crvene zvezde.

Ostaje da se vidi u kom je trenutno fizičkom stanju, ali će imati vremena da se bolje spremi, s obzirom na to da Tiknizjan odlazi tek nakon dvomeča sa Viktorijom Plzenj.

Jermen je dogovorio prelazak u Olimpijakos, a prema saznanjima Mozzart Sporta, Crvenoj zvezdi će pripasti obeštećenje od 5.000.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje.

Crveno-beli će sutra od 14 časova promovisati novog šefa struke, Alberta Rijeru.