LUDI TIKET (-), subota 6.803.376 dinara: Skoro sedam miliona bilo na vidiku, a onda je Holandija dala sedam golova

A ostatak tiketa? Gotovo besprekoran! Na utakmici Srbije i Nemačke naš igrač očekivao je najmanje pet golova, a Nemci su slavili sa 3:1. Ipak, zahvaljujući Mozzart relaksu, ovaj par je evidentiran kao dobitan, iako su na terenu postignuta četiri pogotka. Tako je prošla i kvota 2,95.

Škotska mu je donela jedan od najlepših pogodaka večeri. Protiv Severne Makedonije na poluvremenu nije bilo golova, ali su domaći u nastavku slavili sa 2:1. Upravo to je naš igrač i predvideo - prelaz iz iksa u keca, po kvoti 4,40.

Još veća neizvesnost čekala ga je u Sloveniji. Domaćin i Švajcarska odigrali su utakmicu bez golova, pa je tip X-X po kvoti 5,00 prošao bez greške. Za razliku od Holanđana, Slovenci i Švajcarci nisu mu priredili nikakvo neprijatno iznenađenje.

Moldavija je savladala Kazahstan sa 2:1 i donela mu kvotu 2,35, dok su Slovačka i Farska Ostrva remizirali 2:2, što je bilo sasvim dovoljno za više od 2,5 golova po kvoti 1,70. U Luksemburgu je Estonija slavila minimalnim rezultatom 1:0, baš kako je našem igraču odgovaralo, pa je prošla i kvota 2,85.

A onda je na red došla Bugarska, koju je Island ponizio sa čak 5:0. Naš igrač predvideo je da će Islanđani voditi i na poluvremenu i na kraju, što su gosti ispunili bez problema. Još jedna zelena oznaka, još jedna pogođena kvota, ovog puta 2,70.

Osam pogođenih parova, jedan promašaj i gotovo sedam miliona dinara koji su ostali nedostižni. Posebno boli činjenica da je igrač uspešno predvideo nekoliko veoma zahtevnih ishoda, uključujući prelaz Škotske i remi Slovenije i Švajcarske bez golova, ali nije dočekao nerešen rezultat u Amsterdamu.

Ipak, nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzartovoj opciji "Naplati promašaj", na njegov račun stiglo je 40.000 dinara, odnosno čak 100 puta više od početnog uloga.

Za mnoge bi to bio odličan dobitak. Za čoveka koji je bio nadomak 6,8 miliona, ipak, ostaje pitanje koje će ga još dugo proganjati: šta bi bilo da Holandija nije bila toliko raspucana?

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.