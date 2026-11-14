Crveni se od pogleda na rezultate: Srbija još gora nego 2007. godine

Teško da je iko očekivao sinoć trijumf na stadionu Rajko Mitić, ali nije baš moralo ni da se položi oružje već u uvodnim minutima utakmice, a onda do kraja prvog poluvremena samo statira na terenu dok su nam Nemci skrivali loptu kao da su na treningu.

Naravno da nije sve do selektora, treba priznati da Srbija odavno nije imala slabiji nacionalni tim od sadašnjeg, ali moralo je makar nešto u tekućem ciklusu Lige nacija da bude bolje. Makar da se vidi volja da se ekipa "pobije" sa objektivno mnogo kvalitetnijim rivalima poput Holandije, Nemačke i Grčke.

Čak i ovako slaba, Srbija bi spletom okolnosti mogla u baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija. Mogla bi i da ostane u društvu najboljih, samo što je pitanje da li joj je to potrebno u ovom trenutku. Rezultati pokazuju da Orlovi nisu ni približno na nivou najboljih evropskih selekcija. Sa pet uzastopnih poraza (sedam ako računamo i prijateljske utakmice protiv Meksika i Zelenortskih ostrva) reprezentacija Srbije je na rekordnom negativnom nizu kada je reč o takmičarskim mečevima. Prethodni je trajao četiri utakmice i imao tri remija i jedan poraz. Bilo je to 2007. u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje je naredne godine održano u Austriji i Švajcarskoj.

Srbija je pod vođstvom Havijera Klementea poražena od Belgije (2:3) u gostima, da bi onda igrala 0:0 sa Finskom, 1:1 sa Portugalijom i 0:0 sa Jermenijom. Iako su kasnije savladali Azerbejdžan i Kazahstan, a igrali nerešeno sa Poljskom, Orlovi nisu uspeli da se domognu Evropskog prvenstva. Usledila je potom nova negativna serija, tri poraza i dva remija, ali u prijateljskim utakmicama sa Miroslavom Đukićem na klupi. Onda se pojavio Radomir Antić i odveo nas na Mundijal u Južnoj Africi...

Imala je u međuvremenu naša reprezentacija još negativnih serija, bilo je pet vezanih utakmica bez pobede, samo nikada sa ovoliko uzastopnih pobeda i nikada ovako dugo u takmičarskim mečevima.

Ponavljamo, odnos snaga je trenutno takav da niko ne očekuje pobede Srbije u okršajima sa Nemačkom ili Holandijom, niti je sramota izgubiti, ali ima ipak mnogo i do opšteg utiska i načina na koji se porazi dešavaju. Za prethodna dva meseca ekipa Veljka Paunovića je tek na momente delovala kao ekipa sposobna da igra ozbiljan fudbal.

Valjda će u ponedeljak u Volosu to potrajati malo duže...