LUDI TIKET, subota, 78.430 dinara: Teže od sedmice na Lotou! Za 20 dinara pogodio četiri tačna rezultata

Najpre je naš igrač odlučio da će Moldavija savladati Kazahstan rezultatom 2:1. Kvota 11,00 pokazuje koliko je zahtevna bila ova prognoza, ali je rezultat na semaforu po završetku utakmice bio upravo onakav kakav je priželjkivao. Moldavci su već na poluvremenu vodili sa 1:0, a do kraja su obe reprezentacije postigle po pogodak. Prva velika prepreka bila je preskočena.

Još hrabriju prognozu imao je za duel Škotske i Makedonije. Nije ga zanimalo samo ko će pobediti, već je bio uveren da će domaćin da slavi sa 2:1. Poluvreme bez golova moglo je da zabrine svakoga ko je čekao takav rasplet, ali su u nastavku pala sva tri pogotka. Škoti su pobedili, a našem igraču prošla je kvota 10,00.

Posebno zanimljivo bilo je na utakmici Luksemburg - Estonija. Umesto da traži pobednika, odlučio se za minimalan trijumf gostiju, 0:1, po kvoti 7,75. Estonci su poveli u prvom poluvremenu, a zatim sačuvali prednost do poslednjeg sudijskog zvižduka. Nijedan gol više nije smeo da padne, a upravo se to i dogodilo.

Za četvrti pogodak pobrinuo se Azerbejdžan. Gostovanje Lihtenštajnu završeno je rezultatom 0:1, baš kako je naš igrač prognozirao. Gol postignut u prvom poluvremenu bio je dovoljan za minimalnu pobedu i prolaz kvote 4,60.

Četiri utakmice, četiri precizno pogođena rezultata i nijedna greška. Od početnih 20 dinara, koliko danas jedva da može da se potroši na bilo šta, nastao je dobitak od 78.430 dinara, odnosno iznos čak 3.921,5 puta veći od uloga.

Dok su drugi ljubitelji fudbala pratili borbu za bodove u Ligi nacija, ovaj Mozzartov igrač imao je mnogo više razloga da strepi nad svakim napadom. Jer kada čekate četiri tačna rezultata, čak i pogodak u nadoknadi vremena može da pokvari sve.

Ovoga puta, međutim, semafori su ostali na njegovoj strani. Dvadeset dinara pretvoreno je u gotovo 80.000, a četiri precizne prognoze donele su mu mesto u rubrici „Ludi tiket“.

Mozzart RELAX donosi potpuno novu dimenziju u svet sportskog klađenja, omogućavajući igračima da osiguraju dobitak i pre nego što se utakmica završi. Glavna prednost ove opcije je automatsko priznavanje tipa kao dobitnog onog trenutka kada ekipa na koju ste se kladili ostvari ubedljivo vođstvo – tačnije, 2 gola prednosti u fudbalu ili 16 poena razlike u košarci. Jednom kada se ovaj uslov ispuni, kasniji preokreti i krajnji ishod meča postaju potpuno nevažni za vaš status na tiketu. Ova pogodnost se primenjuje na klasično klađenje na pobednika meča, dok u fudbalskoj ponudi važi i za igru na golove, kao i za prelaze 1-1 i 2-2. Zahvaljujući tome, igrači mogu bez stresa da prate završnice utakmica, jer je njihov profit već bezbedan i zaključan.