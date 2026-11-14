Penjaroja proverava Silvu u Zadru i čeka na Vilisa za Evroligu

Ostaje da se vidi da li će eventualno Penjaroja eksperimentisati i zaigrati sa ekstremno visokom postavom, odnosno pokušati sa Silvom i Tonjeom Džekirijem u isto vreme na parketu, jer se Džekiri tek oporavio i zablistao već na svom prvom povratničkom meču protiv Baskonije, kada je ubacio 18 poena. Čini se da su njih dvojica dva potpuno različita tipa centra — Džekiri je u stanju da širi odbranu, dok je Silva fizički i atletski dominantan i biće tu da popravi sve nedostatke na tim poljima. Kada se na to kasnije nadoda i Kevarijus Hejs , deluje da Partizan Mozzart Bet ima najpopunjeniji reket u čitavoj Evroligi, jer su u solidnoj formi i Nikola Tanasković , vratiće se i Derek Vilis , a sjajno igra i Lamar Stivens , koji pokriva sve pozicije.

Novi centar crno-belih otputovao je sa ekipom u Hrvatsku i vrlo je verovatno da ćemo ga večeras prvi put videti na parketu sa novim saigračima. Biće to idealna prilika da Đoan Penjaroja vidi šta može da očekuje od svoje novopridošle akvizicije, koja je svojevremeno blistala kod Dragana Šakote u AEK-u, ali se nije snašla kod Šarunasa Jasikevičijusa u Fenerbahčeu, odakle je i stigla u Beograd.

Kada se sve ovo uzme u obzir, teško je očekivati da Zadar može da isparira crno-belima, koji su doduše pokazali znakove slabosti u prošlom kolu ABA lige protiv SC Derbija — Podgoričani su tada imali dvocifrenu prednost, ali se beogradski sastav na kraju vratio i slavio zahvaljujući sjajnoj igri spoljne linije.

Kada smo već kod bekova, i tu je pitanje koga će i kako koristiti trener Penjaroja. Očekuje se da ponovo minutažu dobije Kajl Olman, koji je ispao iz konkurencije za Evroligu jer u ovom momentu znatno više doprinose Karlik Džons, Alesandro Pajola, Luka Vildoza, povređeni Itan Tompson, ali i Antonio Rivs, koji se nije proslavio protiv Baskonije pa je ovo prava prilika i za njega da pronađe napadački ritam.

Sa druge strane, sasvim je realno očekivati da će španski stručnjak gledati da maksimalno rastereti nosioce igre, pre svih Karlika Džonsa i Luku Vildozu, čija je svežina od presudnog značaja za pakleni ritam koji ekipu čeka već od utorka. Upravo zbog toga se veća uloga u organizaciji igre smeši Alesandru Pajoli, koji bi uz Olmana mogao da ponese najveći teret u prenosu lopte i defanzivnim zadacima na spoljnim pozicijama. Penjaroja sigurno ne želi da rizikuje bilo kakvu novu povredu ili preveliku potrošnju ključnih igrača u dvorani „Krešimir Ćosić”, gde domaćin tradicionalno igra agresivno i na ivici faula, posebno kada u goste dolaze evroligaški timovi.

Ipak, opuštanja u redovima aktuelnog regionalnog šampiona ne sme da bude, jer su gostovanja u Dalmaciji uvek nosila specifičnu težinu i znala su da kazne svaki pad koncentracije. Zadar će sasvim sigurno pokušati da uvede meč u sporiji ritam, sa dosta kontakta i igre u tranziciji kad god se za to ukaže prilika, oslanjajući se na podršku sa tribina. Za Partizan Mozzart Bet će ključno biti da od samog starta nametne svoj kvalitet, zatvori prilaze košu i kroz dobru odbranu dođe do lakih poena, čime bi utakmicu uveo u mirnu luku mnogo pre poslednje deonice i tako na najbolji mogući način napravio uvertiru za dolazak Valensije i Bešiktaša.

ABA LIGA

8. kolo

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

12.00 (1,07) Kluž (25,00) Ilirija (9,00)

18.00 (4,10) Igoke (17,00) Budućnost (1,30)

18.30 (5,50) Zadar (19,00) Partizan Mozzart Bet (1,20)

Nedelja

10.00 (1,10) Dubai (23,00) Spartak Subotica (8,00)

17.00 (1,17) Bosna (20,00) Mega (6,00)

18.30 (1,15) Crvena zvezda (20,00) Cedevita Olimpija (6,50)

Ponedeljak

18.00 Borac - Slovan

20.00 SC Derbi - Beč