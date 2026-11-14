Sprema se veliki povratak Vladimira Lučića u reprezentaciju Srbije!
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 08:00
Nekadašnji kapiten naći će se na spisku selektora Alimpijevića, nezvanično saznaje Mozzart Sport
Posle velikog trijumfa u Pezaru, mada i pre nego što smo prošlo okupljanje završili sa dve bitne recke, u svim kalkulacijama naše košarkaške reprezentacije su novembarske utakmice sa Litvanijom (26. novembar, Klaipeda) i Italijom (29. novembar, dvorana Aleksandar Nikolić) bile označene kao najvažnije za rasplet kvalifikacija. Jer, jedna pobeda bi nas verovatno odvela na Mundobasket u Katar naredne godine.
Oba duela nose sa sobom ne samo težinu istorije i rivalstva, već i potrebu da se pokaže koliko je ovaj tim sazreo pod dirigentskom palicom Dušana Alimpijevića, bez obzira na to koliko se sastav menjao praktično u svakom okupljanju. A, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, našoj nacionalnoj selekciji će se posle četiri godine vratiti - Vladimir Lučić!
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Sprema se veliki povratak nekadašnjeg kapitena Srbije. On će se naći na spisku selektora Alimpijevića, ali će se izvesno staviti na raspolaganje samo za utakmicu sa Italijom u Beogradu, zbog obaveza sa minhenskim Bajernom u Evroligi. Simboličan meč za povratak, jer je baš protiv Azura, u košmarnom susretu osmine finala Evrobasketa u Berlinu, upisao svoj poslednji nastup za Srbiju na velikim takmičenjima. Istina, on je samo dva meseca kasnije odigrao i duel kvalifikacija za Mundobasket 2023. Bilo je to protiv Turske 14. novembra, kada je upravo njegova odbrana učinila da Skoti Vilbekin ne pogodi šut za pobedu (77:76) u dramatičnoj završnici. Od tada ga, međutim, više nije bilo...
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Kako se može čuti, velike napore uložili su Dušan Alimpijević i njegovi saradnici iz stručnog štaba i KSS da u reprezentaciju vrati nekadašnjeg kapitena i lidera. Lučić je pre nešto više od dve godine izjavio da je "verovatno završio sa idejom" igranja za reprezentaciju, ali se nedavno desila velika promena. U komunikaciji sa selektorom i kroz ono što je mogao da vidi, dopao mu se ambijent u srpskom timu i odlučio je da ponovo bude deo Srbije.
Nažalost, Lučića verovatno neće biti u Klaipedi s obzirom da Bajern 24. novembra igra sa Makabijem u Minhenu, dok će reprezentacija otputovati za Litvaniju dan kasnije.
Svakako, ogroman podsticaj za ceo tim predstavlja povratak jednog od najboljih i najborbenijih srpskih košarkaša u poslednjih deceniju i kusur, pa i u ovom veku. Nedostajao je mnogo Srbiji...