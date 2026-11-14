Sprema se veliki povratak Vladimira Lučića u reprezentaciju Srbije!

Sprema se veliki povratak nekadašnjeg kapitena Srbije. On će se naći na spisku selektora Alimpijevića, ali će se izvesno staviti na raspolaganje samo za utakmicu sa Italijom u Beogradu, zbog obaveza sa minhenskim Bajernom u Evroligi. Simboličan meč za povratak, jer je baš protiv Azura, u košmarnom susretu osmine finala Evrobasketa u Berlinu, upisao svoj poslednji nastup za Srbiju na velikim takmičenjima. Istina, on je samo dva meseca kasnije odigrao i duel kvalifikacija za Mundobasket 2023. Bilo je to protiv Turske 14. novembra, kada je upravo njegova odbrana učinila da Skoti Vilbekin ne pogodi šut za pobedu (77:76) u dramatičnoj završnici. Od tada ga, međutim, više nije bilo...

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Kako se može čuti, velike napore uložili su Dušan Alimpijević i njegovi saradnici iz stručnog štaba i KSS da u reprezentaciju vrati nekadašnjeg kapitena i lidera. Lučić je pre nešto više od dve godine izjavio da je "verovatno završio sa idejom" igranja za reprezentaciju, ali se nedavno desila velika promena. U komunikaciji sa selektorom i kroz ono što je mogao da vidi, dopao mu se ambijent u srpskom timu i odlučio je da ponovo bude deo Srbije.

Nažalost, Lučića verovatno neće biti u Klaipedi s obzirom da Bajern 24. novembra igra sa Makabijem u Minhenu, dok će reprezentacija otputovati za Litvaniju dan kasnije.

Svakako, ogroman podsticaj za ceo tim predstavlja povratak jednog od najboljih i najborbenijih srpskih košarkaša u poslednjih deceniju i kusur, pa i u ovom veku. Nedostajao je mnogo Srbiji...