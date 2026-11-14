Prvi NBA minuti za Topića ove sezone, Šej od junaka do tragičara u porazu Oklahome

Posle dve utakmice u Razvojnoj ligi, Nikola Topić konačno je dobio priliku da ove sezone zaigra i na NBA parketima. Srpski plejmejker proveo je u igri 16 minuta, ali nije uspeo da se upiše u strelce, pošto je promašio sva četiri pokušaja iz igre, uključujući dve trojke. Ipak, imao je učinak u drugim statističkim kolonama, pa je susret završio sa četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte.

Klipersi su od samog početka pokazali da nisu spremni da tako lako prepuste pobedu favorizovanom protivniku. Na poluvremenu su imali 13 poena prednosti, ali se Oklahoma u nastavku potpuno probudila. Predvođeni Šejom Gildžes Aleksanderom , gosti su treću deonicu dobili sa 40:25 i u poslednjih 12 minuta ušli sa dva poena prednosti. Činilo se da su prelomili susret kada su na nešto manje od tri minuta do kraja poveli sa 112:106, ali tada je usledio potpuni zastoj u napadu. Bruk Lopez i Darijus Garland režirali su seriju 7:0, kojom su Klipersi stigli do preokreta, a Šej je u poslednjem napadu propustio priliku da donese pobedu svom timu.

I pored poraza, odličnu partiju pružio je Šej Gildžes Aleksander , koji je još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača lige. Kanađanin je postigao 40 poena, uz četiri skoka i pet asistencija, pogodivši 15 od 26 šuteva iz igre. Međutim, ni takvo izdanje nije bilo dovoljno da spreči treći vezani poraz, a upravo je u završnici imao dve prilike da donese pobedu svom timu. Prvo je promašio šut na 36 sekundi do kraja, a zatim i pokušaj uz zvuk sirene, ali ni tada nije bio uspešan.

Ipak, sve je očiglednije da povrede uzimaju ozbiljan danak ekipi iz Oklahome. Van terena su već duže vreme Čet Holmgren i Džejlen Vilijams, dvojica važnih igrača u rotaciji Tandera, a njihovo odsustvo daleko je od jedinog problema. Zbog povreda nisu igrali ni Kejson Volas, Džejlin Vilijams i Adžej Mičel, pa je trener Tandera ponovo morao da se osloni na znatno skraćenu rotaciju.

U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Bruk Lopez sa 26 poena i sedam skokova, dok je Darijus Garland dodao 24 poena i sedam asistencija. Derik Džons i Kiton Vegler postigli su po 14, a Grejdi Dik dodao je 13 poena. Na drugoj strani, pored raspoloženog Šeja, istakli su se Džered Mekejn sa 23 poena, uz čak sedam pogođenih trojki iz 11 pokušaja, i Ajzeja Hartenštajn, koji je ostvario dabl-dabl učinak sa 21 poenom i 16 skokova, uz šest asistencija.

Za razliku od Oklahome, Portland nastavlja da niže pobede, a nakon što je u dva uzastopna meča savladao upravo Tandere, sada je na gostovanju bio bolji i od Sakramenta. Trejlblejzersi su slavili rezultatom 120:107 i stigli do treće vezane pobede, čime su popravili skor na odličnih 9:3. Posebno dobro deluju na gostovanjima, gde su u sedam utakmica doživeli samo jedan poraz.

Da će Portland nastaviti pobednički niz, moglo se naslutiti već u prvoj četvrtini, koju su gosti dobili sa devet poena razlike. Sakramento nije uspevao da pronađe odgovor na raspoloženi napad protivnika, pa je na poluvremenu zaostajao 11 poena. Ni nastavak nije doneo mnogo bolje izdanje Kingsa, koji su u poslednju deonicu ušli sa minus 15, a Portland je bez većih problema sačuvao prednost i upisao novi trijumf.

Najzaslužniji za pobedu bio je Deni Avdija, koji je pružio gotovo savršenu šutersku partiju. Izraelski reprezentativac postigao je 34 poena, uz samo dva promašaja iz igre (11/13), a pogodio je i svih devet slobodnih bacanja. Odličnu podršku imao je u Demijanu Lilardu, koji je meč završio sa 29 poena i šest asistencija. Iskusni plejmejker pogodio je šest trojki iz 13 pokušaja, a njih dvojica zajedno su ubacila više od polovine poena Portlanda.

Pored njih, u pobedničkom timu istakli su se Tumani Kamara sa 14 i Donovan Klingan sa 13 poena i 11 skokova, dok je Skut Henderson dodao 11. Na drugoj strani najefikasniji je bio Deandre Hanter sa 24 poena, a Domantas Sabonis upisao je 21 poen i 12 skokova.

NBA (petak na subotu)

Indijana - Njujork 106:104

/Siakam 19 - Branson 33/

Orlando - Milvoki 107:99

/Vagner 35 - Hakez 22/

Čikago - Atlanta 125:117

/Pauel 33 - Džonson 27/

Majami - Klivlend 133:121

/Adebajo, Adetokunbo 37 - Mičel 25/

Nju Orleans - Memfis 111:142

/Bej 30 - Grent 22/

Hjuston - Juta 125:118

/Šengun 43 - Piterson 28/

San Antonio - Golden Stejt 123:85

/Kesl 32 - Krajer 20/

Sakramento - Portland 107:120

/Hanter 24 - Avdija 34/

Los Anđeles Klipers - Oklahoma 113:112

/Lopez 26 - Gildžes Aleksander 40/