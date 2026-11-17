Hejlund je u večeri kada su u Portugaliji odavali priznanje Kristijanu Ronaldu na svemu što je učinio, na svoj način proslavio odlazak velikog asa u reprezentativnu penziju - golovima. Nije tajna da je Hejlund veliki poklonik igre Ronalda, oduvek je pričao kako mu je on uzor, pa je posle meča na Instagramu, svoju odličnu partiju prokomentarisao sledećom rečenicom:

"Mislim da je odgovarajući komentar na sve ovo...Siuuuu", poručio je Hejlund.

Svakako, ovo veče moglo bi da bude baš u znaku dvojice napadača, Hejlunda s jedne i Halanda s druge strane. Danac je u ovom ciklusu Lige nacija postigao pet, a Norvežanin četiri pogotka, tako da će ovo biti prilika za njih dvojicu da odmere snage i vide ko je bolji.

20.45: (2,40) Danska (3,80) Norveška (2,60)

Ulog je izuzetan - Danska je druga sa devet bodova, Norvežani treći sa šest, a kalkulacije kažu da Danci imaju izglede da čak završe i kao prvi. Naravno, ukoliko pobede, a Portugalija izgubi u Velsu. U četvrtfinale Lige nacija ići će ako izbegnu poraz, dok će ako izgube i budu treći, ići u plej-of za opstanak u A diviziji.

Selektor Danske Brajan Rimer upozorio je Norvežane upravo na formu Hejlunda.

"Suočavamo se u ovom meču sa jednim od najboljih napadača na svetu, on je bio u sjajnoj formi, posebno kad igra za Norvešku. Svesni smo da moramo da budu na apsolutno najvišem nivou i to pre svega u odbrani, ali verujemo u sebe. I mi imamo svoju gol mašinu u Rasmusu Hejlundu, koji je u dobroj formi, tako da i Norvežani imaju problem zbog nas", kaže Rimer.

Selektor Danske je na neki način bio u ulozi proroka, još kada je obavljen žreb grupa Lige nacija.

"Selektor Norveške Stole Solbaken i ja smo pričali još kada je obavljen žreb. Šalili smo i rekli da bismo i jedni i drugi trebalo da pobedimo Vels i onda igramo finale na Parkenu da se borimo za drugo i treće mesto. Tako da je ovako nešto planirano", našalio se Rimer.

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Dva selektora se odlično poznaju i Rimer kaže da su regularno u kontaktu, tako da nema nikakvih iznenađenja i tajni kada su u pitanju igre dva tima.

"Oduvek smo se dobro slagali i podržavali jedan drugoga, čak i kada su nam se putevi razilazili. Redovno razgovaramo. Uglavnom o fudbalu, mada nije bilo prevuiše toga u poslednje vreme. Prosto jer je posebno igrati protiv njega. Pričali smo posle prošle utakmice, ali ne i pre ove na Parkenu. Znam Stalea dobro, neće izmisliti ništa novo. Ako bude menjao nešto, biće to sitnice. Možda formacija u presingu ili nešto kod prekida. Neće nas iznenaditi u smislu stila igre. Biće zanimljivo videti ih pod pritiskom na Parkenu, da li će visoko da pritisnu ili će biti oprezniji. bez obzira što nam odgovara i remi, ići ćemo na pobedu, cilj nam je da uzmemo to drugo mesto", dodao je selektor Danske.

Stale Solbaken je priznao da ima glavobolju više zbog poslednje partije Danaca i pobede u Bragi od 4:1.

"Kada pobedite Portugalce u gostima sa 4:1 to je iznenađenje. Takođe, znamo da je kad Danska dostigne visok nivo, a Portugal podbaci, tako nešto moguće. Ipak, 4:1 je veliko iznenađenje, rekao bih da je to jedan od njihovih najboljih rezultata u gostima u istoriji", poručio je Solbaken.

Selektor Norveške kaže da su sve kalkulacije jasne i da za Norvešku postoji samo jedna opcija, da pobedi.

"Posle žreba, znali smo da bi ovaj meč mogao da odluči ko će biti iza Portugalije. Danci imaju tri boda više, tako da moramo da pobedimo. Svakako, znali smo da poslednje kolo može da odluči", dodao je Solbaken.

Nije iznenađenje što su Erlinga Halanda ovih dana pitali i o sudskom procesu u vezi Mančester Sitija i što je i na dužnosti u reprezentaciji morao da odgovara o tome. Doduše, na najbolji mogući način, jer je rekao da nije igrao za Siti u periodu za koji se klub optužuje, te da je njegov zadatak da igra i daje golove.

Solbaken je stao u odbranu svog napadača.

"Ono što bi svi trebalo da imaju na umu je to da je on jedna od najvećih svetskih zvezda i sve što kaže će obići svet. On nije bio tamo u tom periodu na koji se odnosi istraga, ali se njegovo lice pojavljuje u 90 tekstova sa tim slučajem što je potpuna ludost", zaključio je Solbaken.

MOGUĆI SASTAVI

DANSKA - NORVEŠKA

Stadion: Parken

Početak: 20.45

Sudija: U. Meler (Turska)

DANSKA (4-2-3-1): Hermansen - Kristensen, Andersen, Nelson, Mele - Hojbjerg, Hjulmand - Isaksen, Damsgard, Skov Olsen - Hejlund.

NORVEŠKA (4-2-3-1): Selvik - Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe - Berg, Berge - Bob, Edegor, Nusa - Haland.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Utorak

GRUPA 4

20.45: (2,40) Danska (3,80) Norveška (2,60)

20.45: (6,25) Vels (5,40) Portugalija (1,40) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama