Neves: Hvala Ronaldu, ali Portugalija će imati nove lidere
Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 11:57
Izabranici selektora Žorža Žezusa će pokušati da se za poraz u Bragi od Danske, iskupe na gostovanju u Kardifu
Poraz od Danske je iznenadio, ali i jako razočarao sve u taboru Portugalije. Izabranike selektora Žorža Žezusa ove večeri u Kardifu (20.45) očekuje poslednji okršaj u Grupi 3 A divizije Lige nacija, protiv Velsa.
U svakom slučaju, Portugalci će se naći u četvrtfinalu Lige nacija ako izbegnu poraz, čime će overiti prvu poziciju na kraju grupne faze. Ako se kojim slučajem desi da izgube i budu drugi na tabeli, onda će u četvrtfinalu igrati sa nekim od nosilaca i pobednika grupa A divizije, a to su Francuska, Nemačka i Engleska.
Izabrane vesti
Iako Žorž Žezus ima priliku da ove večeri ukaže šansu nekom od debitanata, situacija ipak nije za eksperimentisanje, što bi svakako bio slučaj da su već overili prvu poziciju.
Ovako, na igračima je da se iskupe za slabu igru protiv Danske u Bragi i neočekivan poraz od 1:4.
"Svesni smo šta nam se dogodilo na meču sa Danskom. Gledali smo i analizirali utakmicu, uočili smo greške koje sada želimo da ispravimo i ne dozvolimo da nam se ponove. Znamo da je to bila netipična utakmica, retko se dešava tako nešto kada igrate za tim kao što je Portugalija. Zato želimo da odgovorimo na najbolji mogući način", poručio je Ruben Neves.
20.45: (2,40) Danska (3,80) Norveška (2,60)
Što zbog povreda, što zbog suspenzija, Portugalci neće moći da računaju na čak osmoricu igrača. Na listi su Tomas Arauho, Fransisko Konseisao, Ruben Dijas, Rafael Leao, Nuno Mendes, Žoao Palinja, Bernardo Silva i Nuno Tavares.
Poraz je posebno teško pao majci Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, pa je štampa u Portugala digla priličnu buku zbog toga.
"Majka je majka. Svi znamo koliko nam je Kristijano značio i koliko smo mu zahvalni. Nemamo ništa sa njegovom odlukom da se povuče. Uvek će biti legenda reprezentacije, ali moramo da se koncentrišemo na svoj posao. Navikli smo na buku, iskusni smo. Igramo sa dobrim ekipama i znamo da će uvek biti priče. Moramo da znamo kako da se nosimo sa tim. Više volimo mirnije okruženje, ali buka nas neće poremetiti. Suviše smo iskusni", uveren je Neves.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥
Na pitanje ko je sledeći lider tima u odsustvu Ronalda i šta očekuje od meča u Kardifu, Neves je rekao da je optimista.
"Prirodno je da se traži vođa. Na svu sreću, mi imamo mnogo lidera. Imamo mnogo iskusnih igrača koji se trude da pomognu mlađima. Atmosfera je fantastična i mnogo igrača može da preuzme tu ulogu. Vels ima odličan tim. Imali smo dosta problema u prvoj utakmici, ali spremni smo na sve", zaključio je reprezentativac Portugalije.
Selektor Velsa Kreg Belami takođe ima dosta igrača na koje ne može da računa. U pitanju su Etan Ampadu, Nejtan Broudhed, Ajzak Dejvis, Dilan Lolor i Neko Vilijams. Pod upitnikom je nastup Luisa Kumasa.
Belami ipak veruje da njegov tim na kraju ciklusa može da odigra dobro i pored toga što susret nema preteranog rezultatskog značaja za njegov tim.
"Ove grupe su veoma teške, ali naša želja je da ostanemo u A diviziji jer želimo da igramo sa najjačim timovima. Možemo da se nosimo sa njima, ali moramo da budemo bolji u nekim stvarima. Najbolji način da se spremite za to je da igrate protiv najboljih. Portugalski selektor i igrači su svakako uznemireni zbog poraza i želeće da se iskupe. Verujem da će biti nekih promena kod njih, ali ostaje da vidimo", izjavio je Belami.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
Utorak
GRUPA 4
20.45: (2,40) Danska (3,80) Norveška (2,60)
20.45: (6,25) Vels (5,40) Portugalija (1,40) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Ponedeljak
Grupa 2
Grčka - Srbija 1:0 (0:0)
/Masuras 69/
Nemačka - Holandija 5:0 (1:0)
/Šerhant 41, Virc 60, 71, Šloterbek 65, Gruda 77/
Nedelja
GRUPA 1
Francuska - Turska 2:1 (0:0)
/Todžu 49 autogol, Krupi 80 - Bardakdži 90/
Belgija - Italija 4:1 (3:1)
/De Kojper 15, Engoj 22, Doku 26, Moreira 80 - F. Espozito 11/
GRUPA 3
Hrvatska - Češka 2:1 (1:0)
/Perišić 2, Majer 87 - Hožek 84/
Španija - Engleska 2:3 (0:1)
/Ojarzabal 65pen, Vilijams 75 - Kejn 45pen, Konsa 53, Vajt 57/