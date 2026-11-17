Iako Žorž Žezus ima priliku da ove večeri ukaže šansu nekom od debitanata, situacija ipak nije za eksperimentisanje, što bi svakako bio slučaj da su već overili prvu poziciju.

Ovako, na igračima je da se iskupe za slabu igru protiv Danske u Bragi i neočekivan poraz od 1:4.

"Svesni smo šta nam se dogodilo na meču sa Danskom. Gledali smo i analizirali utakmicu, uočili smo greške koje sada želimo da ispravimo i ne dozvolimo da nam se ponove. Znamo da je to bila netipična utakmica, retko se dešava tako nešto kada igrate za tim kao što je Portugalija. Zato želimo da odgovorimo na najbolji mogući način", poručio je Ruben Neves.

20.45: (2,40) Danska (3,80) Norveška (2,60)

Što zbog povreda, što zbog suspenzija, Portugalci neće moći da računaju na čak osmoricu igrača. Na listi su Tomas Arauho, Fransisko Konseisao, Ruben Dijas, Rafael Leao, Nuno Mendes, Žoao Palinja, Bernardo Silva i Nuno Tavares.

Poraz je posebno teško pao majci Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, pa je štampa u Portugala digla priličnu buku zbog toga.

"Majka je majka. Svi znamo koliko nam je Kristijano značio i koliko smo mu zahvalni. Nemamo ništa sa njegovom odlukom da se povuče. Uvek će biti legenda reprezentacije, ali moramo da se koncentrišemo na svoj posao. Navikli smo na buku, iskusni smo. Igramo sa dobrim ekipama i znamo da će uvek biti priče. Moramo da znamo kako da se nosimo sa tim. Više volimo mirnije okruženje, ali buka nas neće poremetiti. Suviše smo iskusni", uveren je Neves.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Na pitanje ko je sledeći lider tima u odsustvu Ronalda i šta očekuje od meča u Kardifu, Neves je rekao da je optimista.

"Prirodno je da se traži vođa. Na svu sreću, mi imamo mnogo lidera. Imamo mnogo iskusnih igrača koji se trude da pomognu mlađima. Atmosfera je fantastična i mnogo igrača može da preuzme tu ulogu. Vels ima odličan tim. Imali smo dosta problema u prvoj utakmici, ali spremni smo na sve", zaključio je reprezentativac Portugalije.