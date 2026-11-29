Duge noge Feliksa Nmeče nedovoljne da Dortmund pobegne, hrabri Lever nagrađen za upornost
Vreme čitanja: 7min | ned. 29.11.26. | 21:38
Gosti iz Leverkuzena preokretom u drugom poluvremenu stigli do tri boda, čak pet timova u samo dva boda na vrhu Bundeslige
Poznata je Borusija Dortmund kao malerozan klub, neki bi čak rekli i kukavički, jer nemalo puta dešavalo se žuto-crnima da propuste šansu koja im se ukaže za titulu. Mogao je broj osvojenih trofeja u prvenstvu Nemačke da bude veći od osam samo da su u Dortmundu umeli da iskoriste slabe dane Bajern Minhena. Kao što se ovih dana dešava kod Bavaraca.
Bajern ima tri remija u poslednja četiri kola Bundeslige, ali je samo na bodu zaostatka za vodećom Borusijom, koja je večeras propustila priliku da pobegne na +4. Iako su vodili od osmog minuta, izabranici Nika Kovača izgubili su kod kuće od Bajer Leverkuzena sa 1:2.
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Nije skandal izgubiti od Farmaceuta, međutim, i pored ranog vođstva, domaćini su konstantno bili u podređenom položaju. Dozvolili su protivniku da uputi čak 25 šuteva, da stvori četiri velike šanse. Da nije bilo odličnog Gregora Kobela u prvom poluvremenu, preokret bi usledio i mnogo ranije. Ali ni promašaji Bajera, ni poništen gol zbog ofsajda u nadoknadi prvog dela za 2:0 nisu pomogli Dortmundovim fudbalerima da se trgnu i "zaključaju" utakmicu. Patrik Šik posle kornera, pa Eki Fernandez, takođe glavom, kreirali su preokret u poslednjih 20 minuta i umešali Bajer u trku za pozicijom broj jedan. Čak pet timova nalazi se u samo dva boda razmaka u gornjem domu nemačkog prvenstva.
Sevalo je na obe strane u prvom poluvremenu, ali je zagrmelo samo pred golom Bajer Leverkuzena. I to već u osmom minutu, posle slaloma Feliksa Nmeče. Sjajno je prošao pored dvojice Bajerovih igrača i pogodio malu mrežu. Dobra kontrola lopte i duge noge izbacili su u prvi plan nemačkog reprezentativca, ali bio je to timski rad Borusijinih igrača. Visok presing Valdemara Antona doprineo je da Eki Fernandez izgubi loptu, pokupio ju je Karecas, a Nmeča, koji je takođe bio u blizini da oteža posao gostujućem vezisti, odradio završnicu na sjajan način.
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Rani gol naterao je goste da krenu u juriš. I dobro su to radili, ali ih je Gregor Kobel frustrirao sjajnim intervencijama. Pogotovo kada je zaustavio šut Patrika Šika sredinom prvog dela, pa stigao da se podigne i odbrani pokušaj Teljea. Domaćini su ponovo ozbiljno zapretili tek pred odlazak na odmor. Girasi je majstorski uhvatio volej iz okreta, ipak šutirao preko gola, a onda je u nadoknadi poništen gol Nika Šloterbeka zbog ofsajda.
Da je bilo 2:0, pitanje je da li bi se Bajerovi igrači oporavili od šoka drugog gola. Ovako, dobili su vetar u leđa da nastave sa poterom posle pauze. Istina, po povratku sa odmora tempo je bio nešto sporiji, ali je u 69. minutu Šik odlično skočio na centaršut Aleiša Garsije iz kornera. Potom je i Fernandez kaznio lošu procenu Šloterbeka.
Probao je Kovač odmah posle izjednačenja da probudi ekipu trostrukom izmenom, uveo je Bensebainija, Envanerija i Čukvuemeku, ali nije uspeo. Moraće u Dortmundu narednih dana dobro da se posvete analizi ove utakmice i kako su dozvolili da ih gosti tako nadigraju.
BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)
/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/
Hamburger - Bajern Minhen 0:0
Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)
/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/
Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)
/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/
Štutgart - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:0)
/Premel 42, Žakez 53 - Knauf 45+2, Ebnutalib 62/
Nedelja
Frajburg - RB Lajpcig 2:2 (2:0)
/Matanović 11, Egeštajn 43pen – Enkunku 53, Baumgartner 90+3/
Hofenhajm - Augzburg 0:4 (0:4)
/Keitel 12, Rider 23, Volf 34, Bah 45+7/
Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen 1:2 (1:0)
/Nmeča 8 - Šik 69, Fernandez 80/