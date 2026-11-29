Nije skandal izgubiti od Farmaceuta, međutim, i pored ranog vođstva, domaćini su konstantno bili u podređenom položaju. Dozvolili su protivniku da uputi čak 25 šuteva, da stvori četiri velike šanse. Da nije bilo odličnog Gregora Kobela u prvom poluvremenu, preokret bi usledio i mnogo ranije. Ali ni promašaji Bajera, ni poništen gol zbog ofsajda u nadoknadi prvog dela za 2:0 nisu pomogli Dortmundovim fudbalerima da se trgnu i "zaključaju" utakmicu. Patrik Šik posle kornera, pa Eki Fernandez, takođe glavom, kreirali su preokret u poslednjih 20 minuta i umešali Bajer u trku za pozicijom broj jedan. Čak pet timova nalazi se u samo dva boda razmaka u gornjem domu nemačkog prvenstva.

Sevalo je na obe strane u prvom poluvremenu, ali je zagrmelo samo pred golom Bajer Leverkuzena. I to već u osmom minutu, posle slaloma Feliksa Nmeče. Sjajno je prošao pored dvojice Bajerovih igrača i pogodio malu mrežu. Dobra kontrola lopte i duge noge izbacili su u prvi plan nemačkog reprezentativca, ali bio je to timski rad Borusijinih igrača. Visok presing Valdemara Antona doprineo je da Eki Fernandez izgubi loptu, pokupio ju je Karecas, a Nmeča, koji je takođe bio u blizini da oteža posao gostujućem vezisti, odradio završnicu na sjajan način.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Rani gol naterao je goste da krenu u juriš. I dobro su to radili, ali ih je Gregor Kobel frustrirao sjajnim intervencijama. Pogotovo kada je zaustavio šut Patrika Šika sredinom prvog dela, pa stigao da se podigne i odbrani pokušaj Teljea. Domaćini su ponovo ozbiljno zapretili tek pred odlazak na odmor. Girasi je majstorski uhvatio volej iz okreta, ipak šutirao preko gola, a onda je u nadoknadi poništen gol Nika Šloterbeka zbog ofsajda.

Da je bilo 2:0, pitanje je da li bi se Bajerovi igrači oporavili od šoka drugog gola. Ovako, dobili su vetar u leđa da nastave sa poterom posle pauze. Istina, po povratku sa odmora tempo je bio nešto sporiji, ali je u 69. minutu Šik odlično skočio na centaršut Aleiša Garsije iz kornera. Potom je i Fernandez kaznio lošu procenu Šloterbeka.

Probao je Kovač odmah posle izjednačenja da probudi ekipu trostrukom izmenom, uveo je Bensebainija, Envanerija i Čukvuemeku, ali nije uspeo. Moraće u Dortmundu narednih dana dobro da se posvete analizi ove utakmice i kako su dozvolili da ih gosti tako nadigraju.