Suštinski, mnogo bi bilo dobro da 26. februara savladamo Island kao gosti i izbegnemo nepoželjni scenario - da plasman u Dohu rešavamo u poslednjem kolu protiv Litvanije u Beogradu. Budemo li na Island otišli sa pristupom, koncentracijom, željom i energijom kao večeras, overa karte neće izostati!

Kapa dole Dušanu Alimpijeviću na tome kako je pripremio meč sa Italijom. Iako je imala samo dva dana za rad i doterivanje određenih taktičkih detalja, selektor je ekipu "zategao" kao strunu. Od prvog sudijskog podbacivanja igrači su bili spremni da "prokrvare" za svaku loptu, skok i odbranu, što je momentalno olakšalo život svima u dvorani Aleksandar Nikolić.

Već kroz prve dve četvrtine dupke pune tribine čuvene dvorane imale su jasnu sliku toga kakva će biti utakmica i šta naša ideja - da rano ugušimo protivnika odbranom na ivici faula, da pokupimo svaku loptu na skoku i da ne dozvolimo previše otvorenih situacija. S obzirom na evidentni visinski deficit, Luka Banki pokušao je da kroz defanzivne minijature Alesandra Pajole i, žargonski rečeno, tuču pomrsi račune Srbiji. Problem je bio u tome što su košarkaši Srbije bili naoštreni do zuba da se rano obezbedi dovoljno visoka prednost kako se pobeda nijednog trenutka kasnije više ne bi dovela u pitanje.

SRBIJA - ITALIJA 102:76

/26:17, 26:16, 17:16, 33:27/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Vencislav Velikov (Bugarska), Fernando Kalatrava (Španija)

Srbija: Plavšić 6 (6sk), Dangubić 4, Petrušev 14 (6sk), Marinković 5, Lučić, Dobrić 3, Smailagić 18 (6sk), Micić 14 (6as), Gudurić 27 (6/8 za dva, 3/4 za tri), Tanasković 2, Davidovac, Avramović 9.

Italija: Spisu 2, Menion 17, Kandi 5, Tonut 1, Rići 7, Baldaso 8, Alibegović 6, Dijuf 15, Veronesi 5, Akele 2, Emedžuru 3, Pajola 5.

Počelo je strahovitim naletom Marka Gudurića, koji je 16 od svoja 27 poena (9/13 iz igre, 3/4 za tri) ubacio već do rane faze druge četvrtine. Neće mu u Lombardiji blagonaklono gledati na to što je svoje najbolje odelo obukao baš večeras, ali Beograd i Srbija su mu dolivali gorivo, što je njemu izuzetno prijalo. Na tri minuta pre kraja izašao je sa parketa i dobio stojeće ovacije Pionira. Zasluženo!

Ispratio ga je vrlo motivisani Filip Petrušev koji je zajedno sa Vasilijem Micićem preuzeo komandu u drugoj četvrtini. Svojih 14 poena spakovao je već u prvom poluvremenu. Najbolji utisak u ove dve utakmice ostavio je Alen Smailagić! I posle Litvanije konstatovali smo da je velika šteta što je propustio pet godina reprezentativnih akcija, jer se i na večerašnjem primeru videlo ne samo da je reprezentatitvni kalibar, već i da može da bude jako koristan igrač sistema. Svojim karakterističnim pristupom, kao na federima, preskočio je kompletan tim Italije i bio naše bitno oružje na skoku zajedno sa Vladimirom Lučićem, Urošem Plavšićem i Filipom Petruševim. Meč je završio sa 15 poena i šest skokova. Sada se vidi šta znači kvalitetan plejmejker koji može da rastereti Aleksu Avramovića. Micić je uz 14 poena imao šest asistencija i četiri uhvaćene lopte.

Potpuno drugačija energija osetila se od prvog minuta utakmice, pošto je Dušan Alimpijević od početka na parket poslao Vasilija Micića, Marka Gudurića, Vladimira Lučića, Alena Smailagića i Filipa Petruševa. Pre svega je Srbija defanzivno izgledala dosta čvršće i spremnije da uđe u rovovsku borbu sa Italijanima, a prisustvo evroligaških asova donelo nam je i potrebnu kontrolu skoka, koja nam je i te kako nedostajala u Litvaniji.

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Baš kao i u Klaipedi, prve poene za naš tim ubacio je Alen Smailagić. Tada trojku, sada jedno slobodno bacanje, i to posle tri uzastopna promašaja. Nakon prva dva stigao je do ofanzivnog skoka, pa iznudio prekršaj Moma Dijufa. Prepoznali su i navijači trenutak da svom krilnom centru pruže podršku, pa je posle trećeg promašaja na noge ustala cela dvorana, zajedno sa klupom Srbije, da košarkašu Galatasaraja bude vetar u leđa. I kada je pogodio, nagradili su ga gromoglasnim aplauzom.

Alen Smailagić (©Star Sport)

Iz takve energije izrodila se trojka Marka Gudurića preko ruke, a onda i strašno Smailagićevo zakucavanje preko Dijufa! U prvoj polovini četvrtine, baš kao i protiv Litvanije, bio je naš najopasniji igrač i uz Gudurića brzo je stigao do pet poena. Većinu poena postigli smo iz neposredne blizine koša, a još pre početka utakmice bilo je jasno da ćemo imati ozbiljnu prednost "unutra", naročito uz prisustvo Petruševa. Tako smo, uostalom, ekspresno uveli Dijufa u problem sa ličnim greškama, pa ga je odmenio još niži Nikola Akele.

Opredeljenje italijanskih košarkaša od početka je bilo da svoje šanse traže šutem sa distance, ali ih šut nije služio kao pre pet i po godina na istom ovom mestu ili godinu dana kasnije u Berlinu... Dok su se Azuri mučili da dođu do poena, konce igre Srbije preuzeo je Marko Gudurić! Još od one rane trojke naziralo se da bi ovo mogla da bude njegova utakmica. As milanske Olimpije odigrao je dva furiozna minuta u kojima je spakovao čak deset poena Italijanima! Pogađao je iz sve težih pozicija i nije se zaustavljao, pa je prvu deonicu završio sa 13 poena, a Srbiji je serijom 12:2 doneo prvo dvocifreno vođstvo (22:10) i naterao Luku Bankija da zatraži prvi tajm-aut. Sve to vreme Alimpijević je bio kraj aut-linije, a posle jedne dobre odbrane Plavšića selektor je poskočio, okrenuo se ka klupi i uzviknuo: "Bravo, momci".

Ništa se bitno nije promenilo ni kada su startere zamenili igrači sa klupe. Sa ogromnom energijom igrali su momci u beloj opremi, a koliko je bilo požrtvovanosti i želje najbolje je oslikavao podatak da smo u uvodnih deset minuta imali 15 skokova, od čega čak osam u napadu, dok su gosti uhvatili samo dve lopte!

Marko Gudurić (©MN Press)

U istom ritmu otvorili smo i drugu četvrtinu, trojkama Gudurića i Marinkovića, te odličnim polaganjem Avramovića za osam poena u prvih minut i po, ali onda smo pali. Bilo je donekle i očekivano, mada se upravo tada videlo koliko opasno može da bude ako dozvolimo protivniku da se razmaše. Italijani su nanizali šest poena, posle čega je Dušan Alimpijević morao da uzme minut odmora, ali je reakcija naših momaka bila baš onakva kakva se očekivala. Pošto je Dijuf završio napad na asistenciju Pajole, ulogu koju je Gudurić imao u prvoj deonici preuzeo je Filip Petrušev. Centar Dubaija nanizao je čak deset poena i Srbiju odveo na +17 (44:27) za manje od dva minuta! Trojka iz ugla koja je "skakutala" na obruču, pa zakucavanje, slobodna bacanja i onda još jedan hitac sa distance koji je potpuno razoružao Italijane! Zato i ne čudi što je dobio zaglušujući aplauz sa tribina kada je izlazio sa parketa.

Filip Petrušev (©Star Sport)

Uz odlične minute Vasilija Micića, Srbija je zadržala potpunu kontrolu igre do odlaska na veliki odmor i nije dozvolila Azurima da se ponovo raspucaju. Granitna odbrana dala je našim momcima krila i posle 20 minuta na semaforu je pisalo 52:33. Gudurić je imao 16 poena (5/6 iz igre), Petrušev 14, dok je Micić uz osam poena podelio i pet asistencija.

Sve je isto izgledalo i u nastavku susreta. Odbranu smo igrali po notama koje Alimpijević najviše voli i ponovo smo Italijane ostavili na 17 poena ili manje. Dok smo čuvali potrebni defanzivni nivo i prisustvo na skoku, raspucali su se Smailagić i Micić, i komotno smo držali prednost na oko 20 poena. Tu granicu smo prešli nakon Smailagićevog hica za 69:46 pred sam kraj četvrtine i od tog momenta, reklo bi se, više nije postojao ni promil sumnje u pobedu Srbije! Fantastičan nivo igre zadržali smo do kraja i na kraju osramotili Italijane pred beogradskom publikom. Plesali smo na vođstvu od 30 razlike, koju smo dostigli pred zaključna tri minuta i tako na najlepši mogući način zaokružili prelepo novembarsko košarkaško veče.

Alen Smailagić je na kraju uslišio želju publike i sa linije penala doneo Orlovima 100. poen za jedno gromoglasno "Ole" sa tribina Pionira. On je meč završio sa 18 poena, Gudurić je imao 27, a Micić i Petrušev po 14. Na drugoj strani vredi pomenuti Meniona koji je imao 17 poena, dok je Dijuf doprineo sa 15.

Nama u finišu kvalifikacija ostaju gostovanje Islandu 26. februara i dolazak Litvanije 1. marta. Sastav sa Baltika pre nas dočekuje Tursku, dok Italijani dočekuju Bosnu i Hercegovinu, pa ide na noge Turskoj.

Ko da dočeka februar!

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island 101:83

/Hazer 23 - Fridrikson 15/

Ukrajina - Crna Gora 71:77

/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/

Španija - Grčka 83:74

/Alonso 14 - Toliopulos 21/

Bosna i Hercegovina - Litvanija 73:85

/Musa 23 - Olisevičijus 16/

Srbija - Italija 102:76

/Gudurić 27 - Menion 17/

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama