Samo što je počeo jedan od najzanimljivijih susreta 13. kola Serije A, Randal Kolo Muani ga je – upropastio. Nisu prošla ni četiri minuta derbija Komo – Juventus, a francuski napadač je isključen.

Crveni karton je zaradio zato što je pred očima sudije Mauricija Marijanija udario po licu Aleksa Valjea. I to sve na sredini terena, u borbi za loptu, pred očima glavnog arbitra, a čak i da nije to spazio Marijani, u 2026. ceo svet je pokriven kamerama, pa je veliko pitanje šta li je mislio gostujući špic, kako da se izvuče posle svega.