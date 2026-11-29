Neviđena glupost: Kolo Muani pesnicom u bradu čoveka (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 21:09
Napadač Juventusa sigurno propušta dve utakmice
Samo što je počeo jedan od najzanimljivijih susreta 13. kola Serije A, Randal Kolo Muani ga je – upropastio. Nisu prošla ni četiri minuta derbija Komo – Juventus, a francuski napadač je isključen.
Crveni karton je zaradio zato što je pred očima sudije Mauricija Marijanija udario po licu Aleksa Valjea. I to sve na sredini terena, u borbi za loptu, pred očima glavnog arbitra, a čak i da nije to spazio Marijani, u 2026. ceo svet je pokriven kamerama, pa je veliko pitanje šta li je mislio gostujući špic, kako da se izvuče posle svega.
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Uglavnom, jednom je zamahnuo, pa promašio, drugi put bio precizniji, pa je udarcem u bradu poslao Valjea na travu, a sebe u svlačionicu.
Glupo, nepromišljeno, uličarski.
Zbog ovog gesta Kolo Muani će izvesno propustiti bar dve utakmice prvenstva Italije, protiv Monce i Udinezea, a ukoliko Disciplinska komisija FS Italije bude rigorozna – a ima osnova – onda će sankcija od tri meča pauze sprečiti nekadašnjeg člana PSŽ-a da bude na raspolaganju stručnom štabu za derbi sa Romom.