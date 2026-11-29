Nakon meča sa Italijom, za medije je govorio kapiten Vladmir Lučić.

"Mislim da su ključ bili energija i zajedništvo. Nije moglo previše stvari da se uradi za dva dana, ali najbitnije je da smo bili svesni situacije i važnosti ove utakmice. Kao što je rečeno i u najavi, jasno je svima da po talentu i kvalitetu Srbija treba da se nađe na Svetskom prvenstvu. Drago mi je da su određeni igrači, pre svih Gudurić, Vasa i Petrušev, odigrali onako kako treba, i mislim da smo energetski svi bili na zadatku i dominirali od starta."

Poslednji meč Lučića za reprezentaciju bio je baš protiv Italije u Berlinu 2022. godine kada su nas Azuri eliminisali sa Eurobasketa.

"Pa ne, nisam razmišljao o tome, stvarno. Mislim da smo, bez obzira ko je bio protivnik danas, bili svesni važnosti meča. Videćemo u zavisnosti od ostalih rezultata šta treba da se uradi u februaru, ali ovo je, po mom mišljenju, definitivno recept kako treba da se igraju ovakve utakmice kada nema mnogo vremena za pripreme. Specifična je situacija, da ne trošimo reči o svemu, ali odlična energija, zajedništvo, pozitivna atmosfera i eto, zaslužena pobeda."

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Februarski prozor je takođe veoma važan...

"Pa ne znam, stvarno je teško obećavati nešto uz ovakvu Evroligu i raspored. Ako mene lično pitaš, u ovom trenutku kada sam se vratio u reprezentaciju, ukoliko budem zdrav, raspored to dozvoli i selektor me pozove, biću u ekipi. Nadam se da ćemo uspeti da skupimo dovoljno dobru ekipu, jer i Island sigurno može da bude nezgodan na domaćem terenu, dok su Litvanci poznati kao tvrda ekipa, uvek motivisana protiv nas, što su i pokazali pre nekoliko dana. Biće to nezgodni protivnici u situaciji gde nam je potrebna pobeda u jednoj od dve utakmice."

Posle utakmice je bio i na konferenciji i rekao je sledeće:

"Iako je selektor imao veoma emotivan govor adresiran meni pred celom ekipom, ne bih sebe stavljao u prvi plan i moj dolazak, već zajedništvo", zaključio je kapiten.