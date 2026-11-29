Mareska , verovatno da ne bi bio kažnjen od strane disciplinske komisije, ocenio je loše suđenje kao – nesrećan slučaj. „ Za mene je najvažnije kako se nadmećemo i kako igramo. To je jedna stvar. Druga stvar je to što u poslednje tri ili četiri utakmice Premijer lige nismo imali sreće sa sudijskim odlukama. Večeras crveni karton za faul nad Dokuom i igranje rukom na kraju... To je nesreća. Tako je već poslednjih četiri ili pet utakmica. Ovo je loš trenutak za nas kada je reč o sreći sa sudijama. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati više sreće ”, kazao je Mareska za Skaj Sports posle meča.

Potom je upitan još jednom da analizira drugi gol, gde je VAR gledao pogrešnu situaciju. Ne da li je Donaruma fauliran, već da li je Timber igrao rukom ili kukom kada je gurnuo loptu u mrežu.

„Veoma je opasno danas pričati o sudiji. Bolje je misliti da je to loša sreća i nastaviti dalje. Uvek može bolje, ali lakat, mislim da je bio Gabrijelov, bio je iza vrata. Moramo da shvatimo da li smeju da dodiruju golmana ili ne smeju. Komplikovano je. I naravno, uvek možemo bolje. Danas je bolje da razmišljamo o igri i da ne pričamo o sudiji iako bi to bilo lako. Moramo da sačekamo izvinjenje. Ako se sećate utakmice sa Mančester junajtedom, tada su se izvinili. Sačekaćemo da vidimo da li će se izviniti i nama”, zaključio je Mareska.

Sličnog stava je i vezista Sitija Eliot Anderson, kada je pričao o nedosuđenom penalu u nadoknadi vremena.

„Mislim da su rekli da je to bio prirodan položaj, ali ruke su mu bile ovde gore. To nije prirodan položaj. Očigledno nije prirodan položaj, ali, šta je tu je. To je ono protiv čega se borimo i mi ćemo nastaviti da se borimo. Nisam to video u tom trenutku. Naravno, mnogo toga se dešavalo na terenu, ali sam upravo pogledao snimak i potpuno je očigledno”, konstatovao je Anderson.

S druge strane, strateg Arsenala Mikel Arteta je bio zadovoljan bodom.

„Na kraju krajeva, dva puta smo gubili i uspeli smo da osvojimo bod. Sami smo sebi otežali život jer smo gubili loptu u lakim situacijama, ali igrači su verovali da možemo da izvučemo nešto iz ove utakmice. Stvorili smo velike šanse i pokazali veliku upornost“, rekao je Arteta za BBC.

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PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

Lids - Koventri 3:0 (2:0)

/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/

Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)

/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/

Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)

/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/

Nedelja

Everton - Liverpul 1:1 (1:1)

/Frimpong 25ag - Soboslaj 5/

Brajton - Njukasl 0:1 (0:1)

/Barns 8 pen/

Kristal Palas - Hal 2:3 (0:1)

/Strand-Larsen 90, Vorton 90+5 - Mekburni 38, Tomas 48, Slejter 80/

Fulam - Bornmut 1:2 (1:1)

/Muniz 28 pen - Tavernije 21, Klajvert 62/

Sanderlend - Totenhem 0:2 (0:1)

/Medison 35, 70/

Arsenal - Mančester Siti 2:2 (1:1)

/Haverc 40, Timber 83 - Haland 34, Enco F. 49/