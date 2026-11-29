Od samog početka obraćanja, selektor je jasno stavio fokus na one koji su izneli teret na parketu. „Rekao sam u pripremi da ova utakmica nema veze sa trenerima, da je ovo utakmica njihova. Čestitam igračima na pristupu, ponašanju, atmosferi koju su stvorili za tako kratak period. Kada imate utakmicu gde ste uhvatili 14 ofanzivnih skokova, da imate sjajnu selekciju šuteva, moram da kažem da sam uživao u večerašnjoj utakmici sa mojim stručnim štabom.”

Pobeda nad Italijom donela je Srbiji mnogo više od velikog koraka ka Mundobasketu naredne godine. Donela je osećaj zajedništva, skromnosti i one iskrene košarkaške energije koju poseduje Dušan Alimpijević . Na konferenciji za medije posle meča, selektor Alimpijević nije govorio samo o taktici, brojkama i tabelama, govorio je o ljudima, karakteru i o tome kako mu je ova grupa igrača vratila veru u sopstveni poziv.

U modernoj košarci, gde su „prozori” nemilosrdni, a vreme za uigravanje svedeno na minimum, svaka greška se skupo plaća.

„Nije da nema vremena za trening. Imali smo treninge zajedno, ali je to minimalan broj. Kako je nama, tako je i svima. Mi smo odlično reagovali. Suština svega je... informacije u ta tri dana prolaze jako brzo. Ako imate visoko inteligentnu ekipu koja ima određeno iskustvo, definitivno kvalitet i talenat, ali važniji je da ekipa prima informaciju i to je fascinantno, ovo vraća veru u trenerski posao. Mi živimo u svetu gde se informacije jako teško primaju, ovi momci su drugačiji. Ja sam bio u pozitivnom šoku, meni ovo stvarno vraća veru u trenerski esnaf. Kada sam čuo pitanja koja postavljaju, kako komuniciraju sa svim trenerima, šta njih zanima, njihove pretpostavke, šta ako... to je fascinantno, to više ne postoji u košarci danas, zato sam ponosan što sam selektor sa ovim ljudima, nismo završili ove kvalifikacije, ali moramo da uradimo isto ovo u februaru...”

Put do ove večeri nije bio lak. Alimpijević je podsetio koliko je bilo važno ostati hladne glave, ne podleći euforiji posle pobeda niti crnilu posle teških trenutaka.

„Znam kako u Srbiji funkcionišu, kada ide dobro najbolji smo i najpametniji, kada jedna bude loša onda smo najgori. Neće nas pobeda dići u nebesa, a neće ni poraz sahraniti. Selekcija Srbije treba da bude ponosna na igrače, a mi ćemo ostati skromni i raditi. Mi na ovu ekipu koju imamo, ova 24 igrača, ako se ja ne varam, barem 10 u nekom potencijalnom odlasku na SP treba da nas se pridruže jer igraju u Americi, što u NBA što na koledžu. Definitivno imamo potencijal, ali ono što moram da kažem da put koji smo prošli... ne znam koliko ljudi zna... Kreirala se atmosfera gde igrača nisu to... Nije im se svidelo... Postojalo je pražnjenje posle tog prvenstva, teško je bilo doći do ovog momenta. Proći ću kroz sve igrače kada završimo kvalifikacije, svi zaslužuju da budu pomenuti. Ponavljam, ništa nije gotovo.” Upravo ta mentalna čvrstina stavljena u prvi plan.

„Čitama danas sportske vesti, svi pominju te prethodne neugodne utakmcie sa Italijom. Da imamo možda labilne ličnosti, da čitamo šta je bilo u prošlosti, da sami sebi uđemo u glavu. Zar nismo pobedili u avgustu, pa to je reper, a ne ono što se desilo 2021. godine.”