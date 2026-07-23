Dušan Tadić na Karađorđu u društvu Veljka Paunovića

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Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 20:19
Proslavljeni reprezentativac došao da uživo isprati duel svojih bivših klubova
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Novog Sada/
Slobodan je igrač Dušan Tadić, a dok traži novi angažman svratio je do Novog Sada da isprati duel svojih bivših klubova: Vojvodine i Ajaksa.
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Proslavljeni reprezentativac utakmicu gleda u društvu selektora Srbije Veljka Paunovića, koji je probao da ga vrati u nacionalni tim, ali nije naišao na pozitivan odgovor.
Isto je i sa Vojvodinom, koja ne krije veliku želju da vrati nekadašnjeg kapitena, međutim, to u ovom trenutku ne deluje kao realno. Pominjalo se da bi Tadić mogao nazad u holandski fudbal, u najprijatnije iznenađenje prošle sezone NEC, ali poslednje inoformacije kažu da je iskusni vezista postigao dogovor sa bivšim trenerom Crvene zvezde Milošem Milojevićem o dolasku u Al Nasr iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kako bilo, trenutno je u prvom planu duel novosadskih i amsterdamskih crveno-belih. Nije dobro počelo po Vojvodinu, koja je primila gol već u trećem minutu...