Srbi u Letoniji rešetali, poraz Partizanovog dvostrukog dželata, Velež nosi nadu u Mostar

Mnogo je propatio Partizan u prethodnih nekoliko godina zbog AEK-a iz Larnake. Dva puta je kiparski klub izbacivao crno-bele iz kvalifikacija za Ligu Evrope, najpre 2022, a zatim i prošle 2025. godine. Navikao nas je kiparski klub da u poslednjim godinama odlično igra letnji fudbal i evropske kvalifikacije, prošle sezone stigao je čak do osmine finala Lige konferencije, igrao Evropu sredinom marta, ali bi sada mogao da bude eliminisan pre početka avgusta, već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izraelski Beitar iz Jerusalima trijumfovao je na gostovanju AEK-u 1:0 i zato će Larnačani predovđeni legendarnim Maurom Kamoranezijem sa klupe morati da trijumfuju na gostovanju u rumunskom gradu Ploeštiju, gde će Beitar biti domaćin AEK-u naredne sedmice. Gol za pobedu Izraelaca dao je Kolumbijac Brajan Karabali u 77. minutu, a vredi istaći i da su za AEK igrala čak četiri igrača sa ovih prostora: Đorđe Ivanović (Srbija), Rijad Bajić i Hrvoje Milićević (Bosna i Hercegovina) i Jan Repas (Slovenija).