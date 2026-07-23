Srbi u Letoniji rešetali, poraz Partizanovog dvostrukog dželata, Velež nosi nadu u Mostar
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 20:47
AEK iz Larnake prošle sezone dočekao mart u Evropi, a sada bi mogao da bude eliminisan pre prvog avgusta
Mnogo je propatio Partizan u prethodnih nekoliko godina zbog AEK-a iz Larnake. Dva puta je kiparski klub izbacivao crno-bele iz kvalifikacija za Ligu Evrope, najpre 2022, a zatim i prošle 2025. godine. Navikao nas je kiparski klub da u poslednjim godinama odlično igra letnji fudbal i evropske kvalifikacije, prošle sezone stigao je čak do osmine finala Lige konferencije, igrao Evropu sredinom marta, ali bi sada mogao da bude eliminisan pre početka avgusta, već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Izraelski Beitar iz Jerusalima trijumfovao je na gostovanju AEK-u 1:0 i zato će Larnačani predovđeni legendarnim Maurom Kamoranezijem sa klupe morati da trijumfuju na gostovanju u rumunskom gradu Ploeštiju, gde će Beitar biti domaćin AEK-u naredne sedmice. Gol za pobedu Izraelaca dao je Kolumbijac Brajan Karabali u 77. minutu, a vredi istaći i da su za AEK igrala čak četiri igrača sa ovih prostora: Đorđe Ivanović (Srbija), Rijad Bajić i Hrvoje Milićević (Bosna i Hercegovina) i Jan Repas (Slovenija).
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Od srpskih igrača najviše su se istakli Darko Lemajić i Stefan Panić, igrači RFS-a iz Rige. Letonski tim savladao je islandski Vestri na domaćem terenu (4:1), strelac prvog gola za RFS bio je 34-godišnji Stefan Panić, a četvrtog 33-godišnji Darko Lemajić. Vredi istaći i da je kod drugog gola domaćih, asistenciju upisao 20-godišnji Strahinja Rakić, ne tako davno igrač ubskog Jedinstva. Ako dovrši posao na Islandu, RFS će se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sudariti sa boljim iz dvomeča Jablonec - Varaždin.
Što se tiče Veleža iz Mostara, predstavnik Bosne i Hercegovine jeste poražen, ali daleko od toga da neće imati nadu u prolaz pred revanš. Dunajska Streda trijumfovala je na svom terenu protiv Veleža 1:0 golom iz penala Gorgija Gague u 59. minutu, tako da Mostarci nose minimalan zaostatak pred revanš na stadionu "Rođeni" sledeće sedmice. Eto idealne prilike da Crvena Armija napuni tribine za sedam dana i pokuša da pogura Velež ka plasmanu u treće kolo kvalifikacija, gde bi se tim Ibrahima Rahimića sastao sa poraženim iz dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Tvente - Ferencvaroš.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
Sreda
Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)
Bohemijans - Baljkani 2:1 (0:1)
Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)
Vardar - Riga 2:3 (1:2)
Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0
Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)
Četvrtak
Mališeva - Hibernijan 2:0 (1:0)
Alaškert - Kluž 1:1 (1:0)
Liepaja - Austrija 0:2 (0:1)
Panevežis - Tobol 1:1 (1:0)
Debrecin - Pjunik 1:0 (0:0)
/Cibla 59/
Dila Gori - Apolon 0:4 (0:2)
/Tomas 14, Vajsbek 28, Kikabidze ag 51, Ožbolt 88/
Flora Talin - Nju Sejnts 1:0 (1:0)
/Valdmets 31/
Helsinki - Kolerajn 5:0 (2:0)
/Moler 12, Mentu 32, Mero 47, Puki 80, 82/
Paide - Zira 1:0 (0:0)
/Čam 87/
AEK Larnaka - Beitar Jerusalim 0:1 (0:0)
/Karabali 77/
Dunajska Streda - Velež 1:0 (0:0)
/Gagua pen 59/
Rakov - Valeta 3:1 (0:1)
/Emreli 53, Makuh 78, Svarnas 90 - Morelo 23/
RFS - Vestri 4:1 (3:0)
/Panić 18, Ikaunieks 23, Enđiki 43, Lemajić 66 - Mofelt 63/
BATE Borisov - Sion U TOKU
Dinamo Tbilisi - Žalgiris U TOKU
Santa Koloma - Rapid Beč U TOKU
GAIS - Nordsjilend U TOKU
Vitebsk - Sutjeska U TOKU
Univerzitatea Kluž - Bran U TOKU
Zimbru - Noa U TOKU
Vaduz - Atletik Eskaldes U TOKU
FCSB - AUDA U TOKU
ALUMINIJ - DINAMO TIRANA U TOKU
PAKŠ - PANATINAIKOS U TOKU
POLISJA ŽITOMIR - KOPENHAGEN U TOKU
VARAŽDIN - JABLONEC U TOKU
VOJVODINA - AJAKS U TOKU
BORAC BANJALUKA - PETROKUB HINČEŠTI U TOKU
HAPOEL TEL AVIV - LUDOGOREC U TOKU
ČERKASI - GENT U TOKU
LUGANO - DUKAĐINI U TOKU
ŽILINA - GKS KATOVICE U TOKU
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama