©Guliver image (Darko Lemajić, igrač RFS Rige)
©Guliver image (Darko Lemajić, igrač RFS Rige)

Srbi u Letoniji rešetali, poraz Partizanovog dvostrukog dželata, Velež nosi nadu u Mostar

Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 20:47

AEK iz Larnake prošle sezone dočekao mart u Evropi, a sada bi mogao da bude eliminisan pre prvog avgusta

Mnogo je propatio Partizan u prethodnih nekoliko godina zbog AEK-a iz Larnake. Dva puta je kiparski klub izbacivao crno-bele iz kvalifikacija za Ligu Evrope, najpre 2022, a zatim i prošle 2025. godine. Navikao nas je kiparski klub da u poslednjim godinama odlično igra letnji fudbal i evropske kvalifikacije, prošle sezone stigao je čak do osmine finala Lige konferencije, igrao Evropu sredinom marta, ali bi sada mogao da bude eliminisan pre početka avgusta, već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izraelski Beitar iz Jerusalima trijumfovao je na gostovanju AEK-u 1:0 i zato će Larnačani predovđeni legendarnim Maurom Kamoranezijem sa klupe morati da trijumfuju na gostovanju u rumunskom gradu Ploeštiju, gde će Beitar biti domaćin AEK-u naredne sedmice. Gol za pobedu Izraelaca dao je Kolumbijac Brajan Karabali u 77. minutu, a vredi istaći i da su za AEK igrala čak četiri igrača sa ovih prostora: Đorđe Ivanović (Srbija), Rijad Bajić i Hrvoje Milićević (Bosna i Hercegovina) i Jan Repas (Slovenija).

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Od srpskih igrača najviše su se istakli Darko Lemajić i Stefan Panić, igrači RFS-a iz Rige. Letonski tim savladao je islandski Vestri na domaćem terenu (4:1), strelac prvog gola za RFS bio je 34-godišnji Stefan Panić, a četvrtog 33-godišnji Darko Lemajić. Vredi istaći i da je kod drugog gola domaćih, asistenciju upisao 20-godišnji Strahinja Rakić, ne tako davno igrač ubskog Jedinstva. Ako dovrši posao na Islandu, RFS će se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sudariti sa boljim iz dvomeča Jablonec - Varaždin.

Što se tiče Veleža iz Mostara, predstavnik Bosne i Hercegovine jeste poražen, ali daleko od toga da neće imati nadu u prolaz pred revanš. Dunajska Streda trijumfovala je na svom terenu protiv Veleža 1:0 golom iz penala Gorgija Gague u 59. minutu, tako da Mostarci nose minimalan zaostatak pred revanš na stadionu "Rođeni" sledeće sedmice. Eto idealne prilike da Crvena Armija napuni tribine za sedam dana i pokuša da pogura Velež ka plasmanu u treće kolo kvalifikacija, gde bi se tim Ibrahima Rahimića sastao sa poraženim iz dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Tvente - Ferencvaroš.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Baljkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

Mališeva - Hibernijan 2:0 (1:0)

Alaškert - Kluž 1:1 (1:0)

Liepaja - Austrija 0:2 (0:1)

Panevežis - Tobol 1:1 (1:0)

Debrecin - Pjunik 1:0 (0:0)
/Cibla 59/

Dila Gori - Apolon 0:4 (0:2)
/Tomas 14, Vajsbek 28, Kikabidze ag 51, Ožbolt 88/

Flora Talin - Nju Sejnts 1:0 (1:0)
/Valdmets 31/

Helsinki - Kolerajn 5:0 (2:0)
/Moler 12, Mentu 32, Mero 47, Puki 80, 82/

Paide - Zira 1:0 (0:0)
/Čam 87/

AEK Larnaka - Beitar Jerusalim 0:1 (0:0)
/Karabali 77/

Dunajska Streda - Velež 1:0 (0:0)
/Gagua pen 59/

Rakov - Valeta 3:1 (0:1)
/Emreli 53, Makuh 78, Svarnas 90 - Morelo 23/

RFS - Vestri 4:1 (3:0)
/Panić 18, Ikaunieks 23, Enđiki 43, Lemajić 66 - Mofelt 63/

BATE Borisov - Sion U TOKU

Dinamo Tbilisi - Žalgiris U TOKU

Santa Koloma - Rapid Beč U TOKU

GAIS - Nordsjilend U TOKU

Vitebsk - Sutjeska U TOKU

Univerzitatea Kluž - Bran U TOKU

Zimbru - Noa U TOKU

Vaduz - Atletik Eskaldes U TOKU

FCSB - AUDA U TOKU

ALUMINIJ - DINAMO TIRANA U TOKU

PAKŠ - PANATINAIKOS U TOKU

POLISJA ŽITOMIR - KOPENHAGEN U TOKU

VARAŽDIN - JABLONEC U TOKU

VOJVODINA - AJAKS U TOKU

BORAC BANJALUKA - PETROKUB HINČEŠTI U TOKU

HAPOEL TEL AVIV - LUDOGOREC U TOKU

ČERKASI - GENT U TOKU

LUGANO - DUKAĐINI U TOKU

ŽILINA - GKS KATOVICE U TOKU

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama

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VeležRFSDarko LemajićKvalifikacije za Ligu konferencijeLiga konferencijeStefan Panić
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