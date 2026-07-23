Dinamo Kijev svakim danom u svakom pogledu sve više vene! Živković asistirao

PAOK je igrao prosečno, ali je Solunjanima i takva partija bila dovoljna da gotovo rutinski slave i sa osmehom na licu dočekaju revanš na Tumbi.

Međutim, ubrzao je od tog trenutka gostujući tim, iako je igrao u eksperimentalnoj postavi. Bio je to kapiten Andrija Živković koji je u 13. minutu podelio asistenciju Konstentalijasu za izjednačenje. Ništa se u tim trenucima nije pitao kijevski Dinamo. Lako su igrači PAOK-a ulazili u šanse, stvarali višak.

Dinamo iz Kijeva je euforično počeo meč. Igrao se treći minut kada je Brazko dobio idealnu povratnu loptu na šest metara i potom savladao Pavlenka.

Pretila je Kijevljanima rezultatska katastrofa posle pogotka Santamartije u 51. minutu. Uspeli su da se usprave i ako ništa drugo dođu do podnošljivog poraza.

Ukrajinci su patili u Poljskoj, dok je jedan Ukrajinac kao pečalbar u redovima Anderlehta blistao u Skandinaviji. Pogotkom Danila Sikana iz slobodnog udarca Anderleht je napravio krupan korak ka trećem kolu Liga Evrope, pošto je na kraju remizirao sa Hamarbijem – 1:1. Imaće igrači kluba iz Brisela ozbiljan imperativ ovog leta, pošto su pre 12 meseci na početku kvalifikacija završili evropski put.

Sikan je sjajnim udarcem u šestom minutu usmerio meč na vodenicu gostiju. Reprezentativac Srbije Mihailo Cvetković je ušao u igru u 69. minutu, ali je Hamarbi želeo da u Brisel odnese pozitivan rezultat. I zaslužili su Šveđani da izjednače. Strelac je bio Ađeji u 90. minutu.

Makabi iz Tel Aviva se poigrao sa Šerifom na gostovanju (5:0). Pitanje konačnog pobednika dvomeča bilo je rešeno posle prvog poluvremena kada su pogađali Perec i Farči. Kristijan Belić je šansu dobio u drugom poluvremenu.

LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Karabag - CSKA Sofija 0:0

Hamarbi - Anderleht 1:1 (0:1)

/Ađeji 90 - Sikan 6/

Tromse - Hradec 0:1 (0:0)

/Van Buren 85/

Dinamo Kijev - PAOK 2:3 (1:2)

/Brazko 3, Lonvijk 77 - Konstentijelijas13, Zaferis 38, Santamarija 51/

Šerif - Makabi 0:5 (0:2)

/Farči 5, 74 pen - Perec 29, Jehezekel 53, Sisoko 78/

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)

20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

***kvote su podložne promenama