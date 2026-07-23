Valensija dovela pojačanje iz NBA

Američki košarkaš sa senegalskim pasošem je protekle sezone igrao odlično u razvojnoj Dži ligi. Prosečno je beležio 15,9 poena, 7,4 skoka, 2,1 asistenciju, 1,4 blokade i skoro jednu ukradenu loptu na 34 utakmice regularnog dela sezone, od čega je 16 puta bio starter. Na parketu je provodio 31,4 minuta po meču, uz 49,7 odsto uspešnosti iz igre i 32,5 odsto za tri poena. Upisao je i sedam dabl-dabl učinaka, osam utakmica sa najmanje 10 skokova, kao i 12 mečeva sa dve ili više blokada.

Dobre partije donele su mu ugovor sa Čikago Bulsima do kraja NBA sezone u aprilu 2026. godine. Za tim iz vetrovitog grada odigrao je dve utakmice i prosečno beležio osam poena, tri skoka i tri asistencije za 22,7 minuta na parketu. U poslednjem meču regularnog dela protiv Dalas Maveriksa postigao je 11 poena uz četiri asistencije, tri skoka, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Nije mu to donelo ostanak u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, pa eto ga u Evropi prvi put.

Gej je NBA karijeru počeo u Toronto Reptorsima tokom sezone 2023/24. Za kanadsku ekipu odigrao je 11 utakmica, uz prosek od 2,4 poena, 2,1 skoka i 1,6 blokada za 10,9 minuta. U NBA ligi ukupno je odigrao 13 utakmica u regularnom delu sezone. Pored Toronta i Čikaga, nastupao je i za razvojne ekipe Teksas Ledžends, Reptors 905, Kapital Siti Go-Go i Vindi Siti Bulse. U Dži ligi je na 89 utakmica prosečno beležio 13,2 poena, 6,8 skokova, 1,8 asistencija i 1,6 blokada za 28,1 minut, uz 52,4 odsto šuta iz igre.

Pre nego što je zakoračio u profesionalne vode, Gej je igrao koledž košarku za Stoni Bruk i Pitsburg, dok je prethodno igrao i za univerzitet Monro tri godine. Nije bio draftovan.

Podsećamo, za Valensiju su ranije potpisali Gonzalo Korbalan, Dilan Osetkovski, Mario Sen Superi i Ti Džej Šorts. Špansku ekipu su napustili Brekston Ki, Žan Montero, Branku Badio, Hajme Pradilja, Ćavi Lopez Arostegi, Serhio de Larea i trener Pedro Martinez, koji je preuzeo Real Madrid.