NBA Evropa bila bi neozbiljna bez Bajerna

Kako bi košarka mogla da izgleda u Evropi u kojoj tradicionalno dominira fudbal, pokušala je da proceni kompanija "The Sports Consultancy" na osnovu podataka koje poseduje nemačka novinska agencija "dpa". Prema njihovoj prognozi, u periodu od 2027. do 2036. godine u Nemačkoj, na lokacijama u Berlinu i Minhenu, NBA Evropa mogla bi da generiše ukupne prihode od čak 7.000.000.000 u Berlinu i 6.000.000.000 u Minhenu.

Doprinos nemačkom bruto domaćem proizvodu (BDP) procenjuje se na 2.800.000.000 dolara, a takođe očekuje se da bi gotovo 1.000 radnih mesta sa punim radnim vremenom moglo da bude povezano sa projektom NBA Evropa u Nemačkoj. Sve to igra ulogu.

Neće biti tek tako lako minhenskom Bajernu da uleti u celu priču. Obećavaju se veliki finansijski benefiti za sve ekipe, svako će dobiti parče kolača od pomenutih 10.000.000.000 dolara, na koliko se procenjuje vrednost NBA Evrope, zbog čega ima već 20 košarkaških pa i fudbalskih klubova koji su poslali ponude da učestvuju u novoj ligi.

Najozbiljniji kandidat iz Nemačke je berlinska Alba, koja se pominje od samog početka, pošto se očekuje da će oni najverovatnije dobiti jedno od 12 mesta u prvoj sezoni takmičenja. Nada se Bajern da će moći tu da nađe svoje mesto, samo je pitanje kako će se rešiti sve između NBA Evrope i Evrolige.

Kao deoničar Evrolige, Bajern - prema Hajnerovim rečima ima "obavezu i lični interes da Evroliga i NBA sarađuju". Deluje da se NBA liga i FIBA sve više odaljavaju od Evrolige, gde bi Bajern mogao da dođe u nezgodnu poziciju.

"Mi donosimo nešto potpuno drugačije kada je u pitanju broj navijača i njihov entuzijazam u odnosu na klasičan košarkaški klub. NBA je toga svesna i to će sigurno biti uzeto u obzir. Ne verujem da bi bez Bajerna mogla da se napravi ozbiljna i konkurentna liga", rekao je prvi čovek bavarskog giganta.