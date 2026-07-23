Potvrđeno, ako je iko i sumnjao: Frenki De Jong propušta početak sezone

Ima li trenutno maleroznijeg fudbalera od Frenkija de Jonga? Holandski reprezentativac iz redova Barselone svako malo mora na pauzu zbog povrede, pa će propustiti početak predstojeće sezone. Koleno je stradalo još tokom Svetskog prvenstva, a Barselona je ovog četvrtka objavila da će iskusni vezista morati na pauzu i da će njegovo stanje biti pomno praćeno narednih nedelja.

Nije preciziran period odsustva, ali s obzirom na to da su stradali ligamenti kolena, očekivalo se da bi Holanđanin, čak, mogao na operaciju. To, srećom, neće biti potrebno, međutim, španski mediji očekuju da De Jonga čeka višemesečno mirovanje.