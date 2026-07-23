Potvrđeno, ako je iko i sumnjao: Frenki De Jong propušta početak sezone
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 19:37
Holandski reprezentativac kao da je magnet za povrede
Ima li trenutno maleroznijeg fudbalera od Frenkija de Jonga? Holandski reprezentativac iz redova Barselone svako malo mora na pauzu zbog povrede, pa će propustiti početak predstojeće sezone. Koleno je stradalo još tokom Svetskog prvenstva, a Barselona je ovog četvrtka objavila da će iskusni vezista morati na pauzu i da će njegovo stanje biti pomno praćeno narednih nedelja.
Nije preciziran period odsustva, ali s obzirom na to da su stradali ligamenti kolena, očekivalo se da bi Holanđanin, čak, mogao na operaciju. To, srećom, neće biti potrebno, međutim, španski mediji očekuju da De Jonga čeka višemesečno mirovanje.
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U poslednje dve sezone 29-godi[njeg vezistu konstantno muče povrede. Prvo je prošao kroz probleme sa skočnim zglobom, zbog čega je propustio Evropsko prvenstvo, a prošle sezone je zadobio povredu butnog mišića zbog koje je pauzirao skoro dva meseca kada se sezona "lomila" (od februara do aprila).
Kada je zdrav, De Jong predstavlja izuzetno važan šraf u mašineriji Hansija Flika, čak je poneo i kapitensku traku Barselone, samo što nikako da uhvati kontinuitet. U poslednje tri sezone je odigrao tek 20, 26 i 25 utakmica u Primeri. Na minulom Mundijalu je igrao u sve četiri utakmice Lala, a da problem postoji bilo je jasno kada je na terenu počeo da se pojavljuje sa bandažiranim kolenom.
Sada je to i potvrđeno, samo da vidimo koliko će dugo Barsa biti bez sjajnog centralnog veznog fudbalera.
Na otvaranju sezone 2026/27, Barselona će igrati 23. avgusta protiv Elčea u meču drugog kola Primere, pošto je duel sa Atletik Bilbaom u prvom kolu pomere, kao i još nekoliko utakmica prve runde španskog prvenstva.