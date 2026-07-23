Pazar našao pojačanje u Rusiji: Stiže senegalski vezista

Prošlog leta Amadi Gadio stigao je u Rusiju iz marokanske Union Tuarge za 400.000 evra, potpisao je četvorogodišnji ugovor, ali nije igrao koliko je očekivao. Zato je i on bio raspoložen da ode na pozajmicu, da se fudbalski ponovo vrati u život i zato je rekao "da" Novom Pazaru.

U Pazaru su odradili skauting, videli priliku i ugrabili momka od kojeg ne treba očekivati mnoštvo golova i asistencija, a koji garantuje beskopromisnu borbu, mnogo prolivenog znoja i veliki broj pretrčanih kilometara.

Ovo nije kraj prelaznog roka u klubu sa obale Jošanice, očekuje se narednih dana da stigne još neko novo lice.

Plavi su prošlu sezonu okončali kao petoplasirani, a novu su otvorili pobedivši kragujevački Radnički minimalnim rezultatom.