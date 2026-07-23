Pazar našao pojačanje u Rusiji: Stiže senegalski vezista

Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 20:24
Papa Amadi Gadio potpisao za srpski klub
Pune ruke posla u sportskom sektoru Novog Pazara ovog leta. Veliki broj novih lica na terenu, a uskoro će se još jedno pridružiti ekipi Strahinje Pandurovića. Prema saznanijima Mozzart Sporta, srpski klub je pronašao pojačanje u Rusiji, iz Ahmata stiže Senegalac Papa Amadi Gadio.
Centralni vezista, koji je odigrao prošle sezone 13 utakmica na dva fronta za Ahmat, dolazi na jednogodišnju pozajmicu, a Pazar dobija igrača dugog koraka, sposbnog da da doprinos na obe strane terena. Reč je o kvalitetnom fudbaleru u segmentima iznošenja lopte, presingu, kvarenju protivničkih napada, ali i ubacivanju iz drugog plana.
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Prošlog leta Amadi Gadio stigao je u Rusiju iz marokanske Union Tuarge za 400.000 evra, potpisao je četvorogodišnji ugovor, ali nije igrao koliko je očekivao. Zato je i on bio raspoložen da ode na pozajmicu, da se fudbalski ponovo vrati u život i zato je rekao "da" Novom Pazaru.
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