Rodri mora na operaciju leđa

Nije se ušlo ni u jul, završnica Mundijala bila je daleko, a svet je obišla vest: Rodri ima misterioznu povredu i zbog nje će morati da bude podrvgnut hirurškom zahvatu. Dejli mejl ju je plasirao, ali tada nije navedeno o kakvoj se radi. Uprkos tegobama, španski vezista je odigrao nokaut fazu na visokom nivou i bio među najzaslužnijima što je Španija drugi put u istoriji postala prvak sveta.

Španci su se vratili u domovinu, upriličen im je prijem kod kraljevske porodice i premijera, potom i parada na madridskim ulicama. Svetsku titulu proslavili su na trgu Sibeles i sada ih čeka odmor. Neki će ga provesti u krugu porodice, negde otputovati, a Rodri će, baš kao što je i najavljeno, na operaciju.