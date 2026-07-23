Rodri mora na operaciju leđa
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 20:12
Mada, prve prognoze su takve da neće duži vremenski period biti van terena
Nije se ušlo ni u jul, završnica Mundijala bila je daleko, a svet je obišla vest: Rodri ima misterioznu povredu i zbog nje će morati da bude podrvgnut hirurškom zahvatu. Dejli mejl ju je plasirao, ali tada nije navedeno o kakvoj se radi. Uprkos tegobama, španski vezista je odigrao nokaut fazu na visokom nivou i bio među najzaslužnijima što je Španija drugi put u istoriji postala prvak sveta.
Španci su se vratili u domovinu, upriličen im je prijem kod kraljevske porodice i premijera, potom i parada na madridskim ulicama. Svetsku titulu proslavili su na trgu Sibeles i sada ih čeka odmor. Neki će ga provesti u krugu porodice, negde otputovati, a Rodri će, baš kao što je i najavljeno, na operaciju.
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Detaljnije informacije vezano za stanje veziste španske reprezentacije i Mančester Sitija doneo je Atletik. Rodri ima problem sa leđima, imaće sitniju intervenciju.
Mada, prve prognoze su takve da Rodri neće duži vremenski period biti van terena. Procena je da bi osvajač Zlatne lopte trebalo da se vrati do početka sezone, što znači da Mančester siti ne bi trebalo da ispašta, ili neko drugi, pošto se odavno pojavila priča da flertuje sa Real Madridom i da bi mogao da se vrati na Iberijsko poluostrvo.
Rodri je ušao u poslednju godinu ugovora sa Mančester Sitijem, interesovanje Kraljevskog kluba postoji i u njemu veruju da se njegov profil savršeno uklapa, ali isto tako na Etihadu žele da ga zadrže. Pokušaće da zadrže vezistu za koga je španski selektor Luis de la Fuente rekao da je bolji od svih i kada je na polovini od maksimalnog kapaciteta.