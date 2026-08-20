Dva meseca kasnije skauzer stiže na Meacu! Liverpul prodao Džonsa Interu

Preskakanje prijateljskih mečeva sa Monakom i Komom bili su znakovi pored puta. Bilo je jasno da Inter dodaje gas i da je Liverpul sve bliži pristanku. Konačno zeleno svetlo upalilo se večeras! Engleski velikan pristao je da proda Kurtisa Džonsa Interu!

Šampion Italije je po veznog fudbalera koji je tokom karijere nastupao isključivo za Redse krenuo još početkom juna meseca. Liverpul je u to vreme insistirao na sumi od 40.000.000 evra, a Interova ponuda od 25.000.000 glatko odbijena. Međutim, znalo se da Nerazuri nisu odustali i sada su konačno ubedili giganta sa Enfilda kojem će platiti 30.000.000 fiksno i 5.000.000 u potencijalnim bonusima. Liverpul je zadržao pravo na 10 odsto novca od naredne prodaje.