Dva meseca kasnije skauzer stiže na Meacu! Liverpul prodao Džonsa Interu
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 00:11
Za 30.000.000 evra fiksno i 5.000.000 u bonusima
Preskakanje prijateljskih mečeva sa Monakom i Komom bili su znakovi pored puta. Bilo je jasno da Inter dodaje gas i da je Liverpul sve bliži pristanku. Konačno zeleno svetlo upalilo se večeras! Engleski velikan pristao je da proda Kurtisa Džonsa Interu!
Šampion Italije je po veznog fudbalera koji je tokom karijere nastupao isključivo za Redse krenuo još početkom juna meseca. Liverpul je u to vreme insistirao na sumi od 40.000.000 evra, a Interova ponuda od 25.000.000 glatko odbijena. Međutim, znalo se da Nerazuri nisu odustali i sada su konačno ubedili giganta sa Enfilda kojem će platiti 30.000.000 fiksno i 5.000.000 u potencijalnim bonusima. Liverpul je zadržao pravo na 10 odsto novca od naredne prodaje.
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Đanluka di Marcio javlja da je dokumentacija već razmenjena i potpisana. Džonsov put za Milano tek treba da bude zakazan, a lekarski pregledi su poslednja prepreka na putu do crno-plavog dresa i petogodišnjeg ugovora koji garantuje neto zaradu od 3.500.000 evra po sezoni.
Tako će se nastaviti aglicizacija Intera u koji su ovog leta stigli Džon Stouns kao slobodan igrač Mančester Sitija i Đed Spens koji je plaćen Totenhemu 30.000.000 evra. Milanski klub je ovog leta potrošio 71.000.000 na pojačanja, a nakon potpisa Džonsa biće probijena stotka. Inter nije potrošio toliko para u jednom prelaznom roku još od 2020. godine kada je kupovao Ašrafa Hakimija, Nikola Barelu, Stefana Sensija i Andreu Pinamontija.
Džons odlazi iz Liverpula nakon sedam, ali objektivno šest celih sezona u prvom timu i ukupno 228 utakmica. Za Redse je postigao 22 i namestio 25 golova.