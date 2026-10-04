Brutalni dabl-dabl Treviona Vilijamsa: Đorđević još ne zna za poraz u Bahčešehiru

Ipak, domaćin nije želeo unapred da se pomiri sa sudbinom. Čajrova, koja je prošle sezone izborila plasman u elitni rang, dugo je držala priključak i nije dozvoljavala favorizovanom rivalu da utakmicu prerano odvede na svoju stranu. Bahčešehir je, međutim, kako je odmicalo prvo poluvreme počeo da hvata pravi ritam. Đorđevićev tim postepeno je podizao tempo, pravio sve veću razliku i na veliki odmor otišao sa vođstvom 59:44.

Delovalo je da je Bahčešehir uhvatio konce utakmice i da će bez većih problema nastaviti da gradi prednost, ali domaći nisu bili spremni da se predaju. Predvođena Rašidom Sulejmonom, Čajrova je odgovorila furioznom serijom 15:0, potpuno se vratila u meč i prišla na samo tri poena zaostatka, pa je Đorđevićev tim ponovo morao ozbiljno da se pomuči.

Tada je odgovornost preuzeo Malakaj Flin. Amerikanac je povukao Bahčešehir kada je bilo najpotrebnije, gosti su uspeli da zaustave nalet rivala i u poslednju četvrtinu uđu sa šest poena prednosti. A onda su u završnih deset minuta potpuno zaključali prilaze svom košu. Čajrova je u poslednjoj deonici ubacila svega 12 poena, što je Bahčešehiru bilo dovoljno da mirno privede utakmicu kraju i produži pobednički niz.

Još jednu sjajnu partiju odigrao je Trevion Vilijams, koji je meč završio sa 20 poena i čak 15 skokova. Odličnu podršku imao je u Malakaju Flinu sa 14 poena, dok je Tajler Kavanah dodao 13. Kod domaćih je prednjačio američki trio. Džordan Kraford bio je najefikasniji sa 27 poena, Rašid Sulejmon ubacio je 16, dok je Fabijan Vajt uz 13 poena upisao i devet skokova.