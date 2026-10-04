Stotka Panatinaikosa, Lesor dominirao

I dalje legendarni trener ne može da računa na Kostasa Slukasa, Kendrika Nana, Huanča Ernangomeza i Mustafu Fala, tako da nije bilo odmora za one najbolje, ali jeste odlično raspodelio minutažu onima koji su igrali.

Individualni kvalitet igrača Panatinaikosa došao je do izražaja već u prvoj deonici u kojoj je atinski gigant ubacio 32 poena i odlepio se na dvocifreni plus. Posle toga prednost je samo rasla, a u nekoliko navrata je PAO vodio i sa 30 razlike. Prosto, Vikos - inače novajlija u prvom rangu grčke kosarke - nije imao šanse.

Matijas Lesor je predvodio Panatinaikos sa 19 poena, Najdžel Hejs Dejvis je dodao 15, Dinos Mitoglu je doprineo sa 14, koliko je imao i Geršon Jabusele uz sedam skokova. Dvocifreni su bili još Silven Fransisko i Lefteris Mancukas sa po 12 i 10 poena.

Na drugoj strani istao istakli su se Džordan Flojd i Kišon Džastis sa po 14 ubačenih poena, a pratio ih je Janis Agravanis sa 12 poena, dok je Janis Karakostas doprineo sa 10.

Panatinaikos se sada okreće mecu protiv Fenerbahčea koji je na programu u četvrtak. Taj meč će definitivno biti derbi četvrtog kola Evrolige i duel učenika Šarunasa Jasikevičijusa i učitelja Željka Obradovića.