Real pobegao sa giljotine: Madriđani pobedili, ali ranjivi dočekuju Partizan Mozzart Bet

Imao je Real sve u svojim rukama na ovoj utakmici. Iako je Obradoiro otvorio meč serijom 10:1, posle tajm-auta Martineza Kraljevski klub se ekspresno vratio i bio na nuli već na kraju prve četvrtine.

U drugoj je dominirao. Videli su se obrisi Martinezovog sistema budući da su Madriđani ubacili čak 32 poena. Odlepili su se na 11 razlike i zaista je delovalo da će u drugom poluvremenu sve kontrolisati i privesti utakmicu u mirnom tonu kraju. Naravno, to se nije desilo.

Obradoirio se korak po korak vraćao i uspeo sredinom treće deonice da poravna na 61:61. Ponovo je Martinez morao da seče ritam domaćina minutom odmora i uspeo je da probudi svoj tim. Real je odlično priveo četvrtinu kraju, a onda još bolje započeo sledeću i opet došao do famoznih +11. I opet je prosuo to vođstvo.

Još jednom je domaćin uspeo da se spasi, a poenima Sorijana je došao do izjednačenja - 88:88. Od tog momenta se igralo koš za koš, čak je delovalo da će Real na iskustvo doći do pobede, međutim Barueta je trojkom doneo +2 Obradoiru. Maledon je bio polovičan sa linije penala, ali je posle ofanzivnog skoka Luvavu poentirao i doneo Madriđanima pola koša prednosti.

Maledon je sa dva ubačena bacanja dodatno povećao vođstvo, ali je trojkom Čildres doneo novo izjednačenje. Real je imao napad za pobedu, no Maledonov flouter je bio kratak, pa je usledio produžetak.

Teško se dolazilo do poena u dodatnih pet minuta, ali Real je uspeo da preživi. Imao je Obradoiro +3, a tu prednost poništio je Pradilja trojkom iz kornera, da bi u sledećem napadu Maledon probio i položio. Čildres je još jednom poravnao rezultat, međutim Maledon, Pradilja i Luvavu su sa linije penala overili pobedu.

Upravo su Luvavu i Maledon bili najefikasniji sa po 25 poena, 13 je dodao Jantunen, dok je Smit bio na 10. Čildres je sa 23 predvodio Obradoiro, Agada je dao 16, a Barueta i Sorijano po 13.