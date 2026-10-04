BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

HOLANDIJA – SRBIJA (tip 1, kvota 1,15) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Lale nemaju poraz u prva tri kola Lige nacija u novom ciklusu sa Špancem Ćavijem na kormilu. Pre sedam dana na Marakani, Holandija je pobedila Srbiju sa 2:1, a sada je još veći favorit na svom terenu na Filips areni u Ajndhovenu. Naši golmani su imali najviše odbrana u dosadašnjem toku petog izdanja UEFA takmičenja. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

PORTUGALIJA – NORVEŠKA (tip 1, kvota 1,65) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Kristijano Ronaldo je i dalje centralna tema svetskih medija, posebno portugalskih. Tim Žorža Žezusa je impresivno delovao bez nekada najboljeg fudbalera sveta u Kopenhagenu protiv Danske (4:2). Erling Haland i drugovi su neprijatno iznenadili pre tri dana porazom u Kardifu protiv Velsa (1:2). Opširniju najavu meča u Portu pročitajte OVDE.

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REPUBLIKA IRSKA – IZRAEL (tip 1, kvota 2,15) – početak 20.45

Fudbal je u drugom planu u duelu ovih reprezentacija koji se igra u Srbiji, na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Pre sedam dana su Irci lako dobili Izraelce u Mađarskoj sa 3:0. Ovaj meč je imao zanimljivu predigru. Opširniju najavu pročitajte OVDE.

GRČKA – NEMAČKA (tip 2, kvota 1,85) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Pre sedam dana su Grci iznenadili u Augzburgu, dobili sa 1:0. Nemci žele da se osvete za taj poraz i ostanu u igri za prva dva mesta plasmana u četvrtfinalu Lige nacija. Heleni bi pobedom obezbedili mesto među osam najboljih evropskih selekcija u ovom takmičenju dva kola pre kraja grupne faze. Klop će opet da meša karte. Grci će biti bez pomoći napadača Arsenala Hristosa Colisa. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

MALTA – ANDORA (tip 1, kvota 1,57) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Domaćin je lider u Grupi A najslabije divizije Lige nacija sa četiri boda, dva više od Gibraltara, dok je Andora poslednja. Pobedom bi Maltežani napravili korak bliže plasmanu u C diviziju. U prvom odmeravanju snaga ovih selekcija prošle nedelje, Malta je pobedila Andoru sa 2:1 u gostima.

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