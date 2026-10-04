Zemun ima novog štopera: Makedonac stigao iz Kuvajta
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Vreme čitanja: 4min | ned. 04.10.26. | 13:34
Uz njega i novi golman
Mnogi su praktično već otpisali, ali u Zemunu ne nameravaju da se predaju, pa su u smiraj reprezentativne pauze iskoristili priliku da pojačaju linije tima. Konkretno odbranu koja je od ove nedelje jača za Olivera Stoimenovskog i Miša Dubljanića.
Stoimenovski (27) igra na poziciji štopera i u redove fenjeraša Mozzart Bet Super lige stigao je iz devetoplasiranog tima kuvajtskog šampionata - Al Džahre. Makedoncu je to bilo prvo internacionalno iskustvo na seniorskom nivou pošto je prethodno nastupao isključivo za klubove iz domovine. Jedino je kao omladinac šest meseci bio na pozajmici u Karabagu sa kojim je igrao Ligu šampiona za mlade.
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Ipak, posle samo pola godine vratio se u Rabotnički sa kojim je i debitovao u seniorskom fudbalu. Vrlo brzo je prešao u Borec u kojem je ostavio najveći trag, upisavši 58 nastupa, da bi kasnije igrao još za Pobedu iz Prilepa i Tikveš Kavadarci.
Prošlog leta otisnuo se u Kuvajt, ali se nije dugo zadržao, pa se posle samo godinu dana vratio na Balkan. Konkretno u Srbiju, da pomogne Zemunu da popravi utisak i bodovni saldo (tri boda u uvodnih deset kola).
Što se Dubljanića (26) tiče, on dolazi da pojača konkurenciju među stativama nakon što se prvi golman Mladen Živković teže povredio. Dubljanić je prošlu sezonu proveo u Rudaru iz Prijedora, ali se letos rastao sa pomenutim klubom i od tada je bio bez angažmana. Prethodno je branio boje Jedinstva iz Uba i subotičkog Spartaka u koji je stigao iz Čeških Budjejovica.