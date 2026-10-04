Zemun ima novog štopera: Makedonac stigao iz Kuvajta

Mnogi su praktično već otpisali, ali u Zemunu ne nameravaju da se predaju, pa su u smiraj reprezentativne pauze iskoristili priliku da pojačaju linije tima. Konkretno odbranu koja je od ove nedelje jača za Olivera Stoimenovskog i Miša Dubljanića.

Stoimenovski (27) igra na poziciji štopera i u redove fenjeraša Mozzart Bet Super lige stigao je iz devetoplasiranog tima kuvajtskog šampionata - Al Džahre. Makedoncu je to bilo prvo internacionalno iskustvo na seniorskom nivou pošto je prethodno nastupao isključivo za klubove iz domovine. Jedino je kao omladinac šest meseci bio na pozajmici u Karabagu sa kojim je igrao Ligu šampiona za mlade.