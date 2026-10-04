PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Neka miruju mreže u Grčkoj
Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 12:59
Pročitajte nekoliko predloga za 4. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Portugal je pre samo sedam dana slavio 2:1 u Oslu, a potom savladao i Dansku 4:2. Sa druge strane, Norveška je poražena od Velsa, pa domaćin u ovaj duel ulazi sa znatno boljim momentumom. Ako je već uspeo da slavi u Oslu, Portugal bi pred svojim navijačima trebalo da bude još bliži novoj pobedi.
Konačan ishod
Andora ni posle dva kola ne zna za bod, a pre samo deset dana na domaćem terenu već je poražena upravo od Malte. Kako su obe selekcije potom uzele samo po bod protiv Gibraltara, jasno je da Malta u ovom duelu vidi veliku priliku da ponovo dođe do celog plena.
Konačan ishod
Prijateljske utakmice uvek nose nešto manju težinu, ali Maroko i u takvom meču teško može da pobegne od uloge favorita. Aktuelni šampion Afrike igra pred svojim navijačima i ima dovoljno kvaliteta da opravda tu razliku u odnosu na Mali. Zbog toga jedinica deluje kao najlogičniji izbor.
Konačan ishod
Pre samo nekoliko dana ove dve selekcije odigrale su meč sa malo golova, a od tada je Grčka ostala i bez povređenog Colisa. Grčka sada ima i prednost domaćeg terena, pa ne bi bilo iznenađenje da ponovo gledamo nešto tvrđi duel. Zbog toga vredi probati raspon da neće pasti više od dva gola.
Ukupno golova
Litvanija nije blistala u prvom međusobnom duelu, ali je i tada ostavila nešto bolji utisak. Azerbejdžan je potom dodatno razočarao kiksom protiv Lihtenštajna, pa uz veoma dobru kvotu na dvojku vredi probati pobedu Litvanaca.
Konačan ishod
Obe selekcije u ovaj prijateljski duel ulaze posle ubedljivih pobeda od 5:0, pa golova ne bi trebalo da nedostaje. Egipat uz to igra pred svojom publikom u Kairu i ima nešto veći individualni kvalitet, zbog čega vredi probati kombinaciju iz keca u kec i od dva do šest golova.
Mozzart kombinazzije
Spartak jeste favorit na papiru i igra pred svojim navijačima, ali forma Subotičana trenutno ne uliva poverenje. Vezali su tri poraza, dok Proleter u Suboticu stiže posle ubedljive pobede u prethodnom kolu. Uz prilično nisku kvotu na kec, bolje je preskočiti ovaj par dok Spartak ne pokaže znakove izlaska iz krize.
Konačan ishod