(Reuters)
(Reuters)

PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Neka miruju mreže u Grčkoj

Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 12:59

Pročitajte nekoliko predloga za 4. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Portugal - Norway
ID: 9999608

Portugal je pre samo sedam dana slavio 2:1 u Oslu, a potom savladao i Dansku 4:2. Sa druge strane, Norveška je poražena od Velsa, pa domaćin u ovaj duel ulazi sa znatno boljim momentumom. Ako je već uspeo da slavi u Oslu, Portugal bi pred svojim navijačima trebalo da bude još bliži novoj pobedi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.65)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA D | 18:00
Malta - Andorra
ID: 10003986

Andora ni posle dva kola ne zna za bod, a pre samo deset dana na domaćem terenu već je poražena upravo od Malte. Kako su obe selekcije potom uzele samo po bod protiv Gibraltara, jasno je da Malta u ovom duelu vidi veliku priliku da ponovo dođe do celog plena.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.62)
Fiksevi dana
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 20:00
Morocco - Mali
ID: 10006491

Prijateljske utakmice uvek nose nešto manju težinu, ali Maroko i u takvom meču teško može da pobegne od uloge favorita. Aktuelni šampion Afrike igra pred svojim navijačima i ima dovoljno kvaliteta da opravda tu razliku u odnosu na Mali. Zbog toga jedinica deluje kao najlogičniji izbor.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Vredi probati
LIGA NACIJA A | 20:45
Greece - Germany
ID: 10000362

Pre samo nekoliko dana ove dve selekcije odigrale su meč sa malo golova, a od tada je Grčka ostala i bez povređenog Colisa. Grčka sada ima i prednost domaćeg terena, pa ne bi bilo iznenađenje da ponovo gledamo nešto tvrđi duel. Zbog toga vredi probati raspon da neće pasti više od dva gola.

Ukupno golova

Tip: 0-2 (2.4)
Vredi probati
LIGA NACIJA D | 15:00
Azerbaijan - Lithuania
ID: 10003985

Litvanija nije blistala u prvom međusobnom duelu, ali je i tada ostavila nešto bolji utisak. Azerbejdžan je potom dodatno razočarao kiksom protiv Lihtenštajna, pa uz veoma dobru kvotu na dvojku vredi probati pobedu Litvanaca.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.9)
Vredi probati
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 20:00
Egypt - S.Africa
ID: 10006492

Obe selekcije u ovaj prijateljski duel ulaze posle ubedljivih pobeda od 5:0, pa golova ne bi trebalo da nedostaje. Egipat uz to igra pred svojom publikom u Kairu i ima nešto veći individualni kvalitet, zbog čega vredi probati kombinaciju iz keca u kec i od dva do šest golova.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1-1&2-6 (3.7)
Za izbegavanje
SRBIJA 2 MozzartBet Prva Liga | 18:00
Spartak Subotica - Proleter Z.
ID: 10005985

Spartak jeste favorit na papiru i igra pred svojim navijačima, ali forma Subotičana trenutno ne uliva poverenje. Vezali su tri poraza, dok Proleter u Suboticu stiže posle ubedljive pobede u prethodnom kolu. Uz prilično nisku kvotu na kec, bolje je preskočiti ovaj par dok Spartak ne pokaže znakove izlaska iz krize.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.48)

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