Dve levice prodrmale Juventus, Dama teško pobeđuje, ali trijumfalno korača kroz Seriju A

Snaga jednog tima se ne ogleda kroz to koliko jedan trener ima kvalitetnih igrača da oformi startnu postavu, već koliko njih može da upotrebi tokom svih 90 minutua. Sastav Lučana Spaletija je upravo na dužinu klupe, ovođenjem rezervista koji su u stanju da preokrenu situaciju, slomio otpor Parme u drugom kolu italijanskog šampionata. Stara dama ne oduševljava, ali sigurno korača kroz Seriju A na startu sezone - 2:0 (0:0).

Ključnu prevagu na večerašnjem meču napravili su dve precizne levice, dvojica rezervista Niko Gonzales i Teun Kopmajners. Prvi je na teren ušao u 57. minutu umesto Džonatana Dejvida i šest minuta kasnije iz drugog pokušaja, sa ivice keznenog prostora, matirao Eduarda Korvija, dok je drugi ušao u 86. minutu, umesto povređenog Kambijasa, a već dva minuta kasnije preciznim udarcem je pogodio donji levi ugao gostujuće mreže i postavio konačan rezultat utakmice.