Dve levice prodrmale Juventus, Dama teško pobeđuje, ali trijumfalno korača kroz Seriju A
Vreme čitanja: 5min | sub. 29.08.26. | 23:04
Sastav Lučana Spaletija slomio otpor Parme zahvaljujući rezervistima – 2:0
Snaga jednog tima se ne ogleda kroz to koliko jedan trener ima kvalitetnih igrača da oformi startnu postavu, već koliko njih može da upotrebi tokom svih 90 minutua. Sastav Lučana Spaletija je upravo na dužinu klupe, ovođenjem rezervista koji su u stanju da preokrenu situaciju, slomio otpor Parme u drugom kolu italijanskog šampionata. Stara dama ne oduševljava, ali sigurno korača kroz Seriju A na startu sezone - 2:0 (0:0).
Ključnu prevagu na večerašnjem meču napravili su dve precizne levice, dvojica rezervista Niko Gonzales i Teun Kopmajners. Prvi je na teren ušao u 57. minutu umesto Džonatana Dejvida i šest minuta kasnije iz drugog pokušaja, sa ivice keznenog prostora, matirao Eduarda Korvija, dok je drugi ušao u 86. minutu, umesto povređenog Kambijasa, a već dva minuta kasnije preciznim udarcem je pogodio donji levi ugao gostujuće mreže i postavio konačan rezultat utakmice.
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Spaletijeva ekipa je imala prilično teško prvo poluvreme, u kojem nije uspela da se nametne na terenu kao dominantan tim. Jedino uzbuđenje u prvom delu igre viđeno je u 33. minutu kada je Konseisao sa distance pogodio stativu, da bi početkom drugog poluvremena Lukumi iz dobre pozicije šutirao zamalo preko gola. Golman Parme Korvi zablistao je u 60. minutu odbranivši sjajan volej Nika Gonzalesa, ali je samo dva minuta kasnije Argentinac ipak doneo prednost Juventusu. Gonzales je najpre udarcem iz daljine ponovo uzdrmao okvir gola, da bi prvi natrčao na odbijenu loptu i uz pomoć Marijana Troila, kojeg je zakačila lopta, konačno savladao čuvara mreže gostiju.
Parma je ekspresno mogla do izjednačenja, ali se na drugoj strani istakao golman Vikario fantastičnom dvostrukom intervencijom, zaustavivši udarac Romera, a potom i šut glavom sa same gol-linije. Nakon što je Korvi u 70. minutu odbranio dijagonalu Kolo Muanija, pitanje pobednika definitivno je rešeno u 88. minutu. Konate je počeo akciju nesmotrenim gubitkom lopte, Lokateli je proigrao Kopmajnersa, a Holanđanin je hirurški preciznim udarcem u donji ugao postavio konačan rezultat.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 63, Kopmajners 88/
Nedelja
18.30: (2,50) Napoli (3,15) Komo (3,00)
20.45: (7,00) Kaljari (4,40) Inter (1,43)
20.45: (2,05) Lacio (3,10) Đenova (4,05)
Ponedeljak
18.30: (7,25) Leče (4,00) Roma (1,50)
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)
***Kvote su podložne promenama