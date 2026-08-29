Gakpo obavestio Liverpul – hoće u Siti! Sprema se ponuda od 100.000.000 evra

Holandski reprezentativac je isprva bio želja Totenhema, ali je po pisanju Atletika on odbacio ponudu londonskog kluba. Nije želeo među Sparse, jasno je stavio do znanja da će, ukoliko bude odlazio, otići u Mančester Siti. Taj signal sa Etihada su prihvatili pozitivno i ekspresno krenuli u izvršenje posla, kako bi stigli da transfer kompletiraju u preostala četiri dana prelaznog roka.

Fabricio Romano piše da u plavom delu Mančestera uveliko pripremaju ponudu od oko 100.000.000 evra sa uključenim bonusima. Međutim, to nije garancija da će Gakpo stići. Jer iako bi Bredli Barkola tokom sutrašnjeg dana trebalo da uradi lekarske preglede i potpiše ugovor sa Liverpulom, na Enfildu žele da dovedu još jedno pojačanje u napadu pre nego što daju zeleno svetlo 27-godišnjaku da može da ode.

Ukoliko ga dobije i stigne na Etihad, Gakpo će u Mančester Sitiju imati nešto drugačiju ulogu od one u Liverpulu. Tamo je pretežno igrao na levom krilu, što mu je i prirodna pozicija, povremeno i kao centralni napadač. U novom klubu bio bi, piše Atletik, između ostalog i zamena Erlingu Halandu. Nešto poput Omara Marmuša, koji je po potrebi delovao i po krilu i kao najistureniji. Nakon što je Hulijan Alvarez otišao u Atletiko, Siti nije istog leta uspeo da popuni rupu, već je usred sezone doveo Marmuša iz Ajntrahta. I već ovog leta, pre koji dan, prodao ga Totenhemu.

Gakpo je u Liverpul stigao iz PSV Ajndhovena za 42.000.000 evra, a za engleski klub odigrao je 182 utakmice, upisavši 51 gol i 24 asistencije. Ona današnja protiv Notingem Foresta mogla bi da mu bude poslednja.