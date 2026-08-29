Vidakov ugasio svetlo 

Kao da se čekalo da neko prekrati muke domaćina, koji nije briljirao, ali je stvorio nekoliko kolosalnih šansi. Učinio je to Dominik Sadi prvencem, ali je sve to poništio Vidakov .

Malo gledljivog fudbala u prvom poluvremenu. Pazarci su često tražili Fejsala Mulića u protivničkom šesnaestercu, a visoki napadač je šutirao okružen defanzivcima mahom iz teških pozicija, spuštao saigračima i proigravao, ali promene rezultata nije bilo. Osim toga, domaći su loše podesili nišan i uglavnom šutirali daleko od prostora koji je branio golman Čivijaša Vukašin Jovanović, zaključno sa hicem Sadija malo pre zvižduka Milana Mitića za petnaestominutni brejk.

Posle obostrano mirnog početka, Šapčani su se u tom delu meča predstavili u sasvim dobrom svetlu i povremeno ugrožavali Bogdana Matijaševića preko agilnog Luke Pejovića, eks Pazarca Mitra Ergelaša i Đorđa Đorđića. U nekoliko navrata nije bilo nimalo prijatno domaćinu.

Ponajbolju priliku pre obaveznog odmora Pazar je stvorio u 43. minutu, kada je Tomislav Dadić centrirao na glavu Muliću, čiji je udarac u korner skrenuo Jovanović. Mulić je iz vazduha probao i u devetom, pa je u 20. sa distance opet zaposlio mladog čuvara mreže nedavno pristiglog u Šabac.

Lepa i brza akcija domaćina u 24. minutu, sa potpisima Nikole Stankovića, Mulića i Kahima Diksona, kojem je Jovanović skinuo zicer. Ta situacija obećavala je možda više od one neposredno pre pauze. Osim toga, Džoni Robert je bio izrazito neprecizan iz solidnih pozicija u 26. i 29. minutu, čemu su prethodile greška u začetku napada gostiju i još jedna fina kombinatorika Plavih. Mulić je ugrozio Jovanovića i u 37. minutu, ali je Partizanov đak bio siguran.

Pejović je delovao raspoloženo na drugom kraju terena - probao je u 11. minutu glavom i dva puta u 33. minutu, kada je prvi od dva udarca u roku od nekoliko desetina sekundi bio i najveća pretnja Matijaševiću. Okušao se i Đorđić u 39. minutu, falilo je preciznosti.

Ulazak Daude pojačao je ofanzivnu moć tima Strahinje Pandurovića, iako je Mačvi na startu nastavka najpre zaokretio Dikson sa oko 25 metara u 47. minutu. Dauda je imao odličnu priliku u 50. minutu na dodavanje Sadija, pa je bio u centru pažnje i četiri minuta kasnije na pas Miljkovića, dok mu u 57. minutu nisu prošle makazice.

Ali, prošao je Sadi oko linije penaltika u 62. minutu. Asistirao je hladnokrvni Mulić, a Englez postigao ovosezonski prvenac - 1:0.