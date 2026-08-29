Može NEC i bez Tadićevog doprinosa, Cvole rutinski savladan u gostima

Na ovom meču je bilo zanimljivo to što smo u prvom poluvremenu videli čak tri penala. Dva je za NEC realizovao napadač Zjaron Šeri, dok je za Cvole precizan bio Koen Kostons.

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Cvole je u drugom delu igre stavio goste na ozbiljne muke, konstanto je napadao, a čak je i poravnao na 2:2, ali je drugi gol Kostonsa poništio VAR zbog minimalnog ofsajda. Imao je Cvole još jednu šansu da izjednači pošto je izborio još jedan penal nakon što je oboren Hamiro Monteiro.

Kostons je opet uzeo loptu, ali je ovoga puta promašio. Preciznije, pogodio je prečku. I odmah je domaći tim kažnjen zbog toga. Per Šurs je bio na pravom mestu u pravo vreme i glavom je bacio domaće navijače u očaj.

Što se tiče Tadića, on nije nešto mnogo doprineo ovoj pobedi. Čak ni šut ka golu rivala nije uputio. Netipično za njega imao je dosta grešaka u dodavanju, utisak je dodatno pokvario žutim kartonom koji je dobio zbog prigovora sudiji.