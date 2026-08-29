TRANSFERI (subota, 29. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Gotovo: Liverpul izjednačio ostrvski rekord za Bredklija Barkolu. Opširnije OVDE.

- Kodi Gakpo hoće u Siti, spremna ponuda od 100.000.000. Opširnije OVDE.

- Hetafe poslao ponudu za Dembu Seka. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Lazar Jovanović se seli u Seriju A. Opširnije OVDE.

- Enco Fernandez se dogovorio sa Sitijem, ali kako slomiti Čelsi. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Ognjen Ugrešić u PAOKU-u. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Rafael Leao u Milanu. Opširnije OVDE.

- Preokret: Frank Kesi zvanično u Atalanti. Opširnije OVDE.

- Kaljari krenuo po Mihaila Ivanovića. Opširnije OVDE.

- Arsenal kupio gruzijsko dete koje će pretiti Zvezdi. Opširnije OVDE.

- Forest daje 45.000.000 za Evertonovog tinejdžera. Opširnije OVDE.

- Hal Siti krade Romi Malika Fofanu? Opširnije OVDE.

- Zvezda prodala Jovana Šljivića u Rusiju. Opširnije OVDE.

- Stevan Jovetić promenio klub, ali ostao na Kipru. Opširnije OVDE.

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