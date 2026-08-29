Rezzime dana (subota): Lion, Fjorentina i Novi Pazar pokvarili veče

ZAOKRUŽENO

BORUSIJA DORTMUND - HAMBURGER (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 2:0

Tek nagoveštaj potencijala koji Milioneri imaju videli smo na večerašnjoj premijer protiv Hamburgera (2:0); puno lepih stvari, doduše i neke manjkavosti, početničke greške (a koko drukčije s Borusijom), pa ipak, pobeda nije dovedena u pitanje. Pride, ostvarena je s toliko šarma i dopadljivosti, maltene iskorenjenih iz modernog fudbala, što celoj priči daje poseban ton i vrednost. I naravno poziva: gledajte ovu decu i uživajte.

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JUVENTUS - PARMA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:0

Juventus je zadržao maksimalan učinak na startu Serije A, pošto je pred svojim navijačima savladao Parmu sa 2:0. Gosti su odolevali tokom čitavog prvog poluvremena, ali je njihov otpor u 62. minutu slomio rezervista Nikolas Gonzales. Konačan rezultat postavio je Teun Kopmajners u 88. minutu, pa je Stara dama i posle drugog kola ostala bez primljenog gola.

GALATASARAJ - GEZTEPE (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 3:2

Galatasaraj je posle preokreta stigao do pobede protiv Geztepea sa 3:2. Gosti su poveli u 17. minutu, ali je domaćin izjednačio pre odlaska na odmor, a zatim sa dva gola u nastavku preokrenuo i stigao do 3:1. Geztepe je brzo smanjio zaostatak, ali do kraja nije uspeo da ugrozi pobedu Galate.

AKADEMIKA VISEU - PORTO (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Trener Porta Frančesko Farioli je lično insistirao ovog leta na tome da se od Fajenorda kupi In Bom Hvan za 4.500.000 evra. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je bio želja Italijana i ranije, konačno su se sklopile kockice da njih dvojica sarađuju. Očekivalo se zbog toga da će Hvan brzo dobiti bitnu ulogu na Dragau, ali na početku nove sezone ne samo da se to još nije desilo, nego 29-godišnjak nijednom još nije zaigrao kao starter! To se nije promenilo ni ove subote, kada je Porto u 4. kolu Primeire gostovao novom prvoligašu Akademiku iz Vizeua. Aktuelni šampion Portugalije je lako došao do bodova, slavio je sa 3:0 (3:0), a Hvan je u igru ušao tek u 60. minutu, kada je sve već bilo rešeno.

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LASK - ALTAH (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 3:0

LASK je nastavio savršen niz u austrijskoj Bundesligi, pošto je na svom terenu rutinski savladao Altah sa 3:0. Domaćin je već posle 19 minuta imao dva gola prednosti zahvaljujući dvostrukom strelcu Kristofu Langu, dok je konačan rezultat u 89. minutu postavio Florijan Fleker. LASK je tako stigao do četvrte pobede iz isto toliko prvenstvenih utakmica.

AZ ALKMAR - GO AHED IGLS (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 5:2

AZ Alkmar nastavio je savršen start sezone u Erediviziji, pošto je pred svojim navijačima u goleadi savladao Go Ahed Iglse sa 5:2. Gosti su u 22. minutu uspeli da odgovore na rano vođstvo AZ-a, ali je domaćin do poluvremena ponovo poveo, a zatim sa još tri gola u nastavku potpuno prelomio susret. Junak pobede bio je Ro-Zangelo Dal sa dva pogotka.

VARAŽDIN - RUDEŠ (tip 1, 1,27) - rezultat 2:0

Varaždin je dugo lomio otpor Rudeša, ali je na kraju pred svojim navijačima stigao do pobede od 2:0. Posle prvog poluvremena bez golova, poništenog pogotka domaćina, pa i promašenog penala, mrežu gostiju konačno je u 73. minutu zatresao Aleksa Latković. Tačku na meč stavio je Ivan Canjuga u završnici i potvrdio četvrtu pobedu Varaždina u prvih pet kola prvenstva.

NOVI PAZAR - MAČVA (tip 1, 1,60) - rezultat 1:1

Kakav hladan tuš za fudbalere Novog Pazara! Nekoliko minuta delio ih je do pobede vredne skoka među pet najboljih u Mozzart Bet Superligi, ali je drugačije planove imao Milan Vidakov, čak imao i priliku da donese Mačvi čitav plen. Pred 3.500 gledalaca, ekipe Strahinje Pandurovića i Nemanje Glušice podelile su bodove u sedmom kolu - 1:1 (0:0).

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PRECRTANO

LION - AVR (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Lion nije uspeo da opravda ulogu favorita pred svojim navijačima, pošto je protiv Avra odigrao 1:1. Gosti su dugo odolevali napadima domaćina, a onda u 74. minutu preko Mbvane Samate stigli do iznenađujućeg vođstva. Ipak, Lion je izbegao poraz u samoj završnici, kada je Lois Openda u 87. minutu pogodio za izjednačenje i konačnih 1:1.

FJORENTINA - FROZINONE (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:3

Prošle godine je teškom mukom izbegnut najteži scenario, ove sezone će Fjorentini ponovo visiti mač nad glavom. Viola je doživela pravu bruku na proslavi 100. rođendana, pošto je u karnevalskoj atmosferi na stadionu Artemio Franki ubedljivo poražena od Frozinonea (0:3), pa je nakon dva kola Serije A zakucana za dno tabele sa gol-razlikom 0:7.

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NOVI PAZAR - MAČVA (tip 1, 1,60) - rezultat 1:1

Kakav hladan tuš za fudbalere Novog Pazara! Nekoliko minuta delio ih je do pobede vredne skoka među pet najboljih u Mozzart Bet Superligi, ali je drugačije planove imao Milan Vidakov, čak imao i priliku da donese Mačvi čitav plen. Pred 3.500 gledalaca, ekipe Strahinje Pandurovića i Nemanje Glušice podelile su bodove u sedmom kolu - 1:1 (0:0).

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