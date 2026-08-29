Hjulman se igrao s Čolovim živcima, Atletiko prespavao drugo poluvreme (VIDEO)

Atletiko sedam od devet. Nije loše... Prvo gostovanje u novoj sezoni i ceo plen za četu Dijega Simeonea u Sevilji - 3:1. U kakvim god da su problemima - finansijskim, igračkim - Andalužani umeju maksimalno da užare svoj Sančez Pishuan tako da svakom bude neprijatno. I pored toga što su imali ogromnih 3:0 nakon uvodnih 45 minuta, Madriđani su upravo to osetiliu nastavku.

Sevilja se podigla, zakuvala meč uz frenetičnu podršku sa tribina, i umalo ugrozila sigurna tri boda gostiju. Možda i ključni detalj da u samom finišu ne gledamo dramu zbio se u 85. minutu. Morten Hjulman je vrlo neoprezno startovao u svom kaznenom prostoru, u želji da izbije loptu zakačio po nozi štopera domaćina Kike Salasa, međutim sudija Alberola Rohas posle konsultacija sa VAR sobom pokazao je da nema penala. Zanimljivo, arbitar iz Sijudad Reala nije otišao sam da pogleda spornu situaciju, već se oslonio na procenu kolega...