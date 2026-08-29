Hjulman se igrao s Čolovim živcima, Atletiko prespavao drugo poluvreme (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | sub. 29.08.26. | 23:55
Ali nije kažnjen - Sevilja upisala prvi poraz u sezoni
Atletiko sedam od devet. Nije loše... Prvo gostovanje u novoj sezoni i ceo plen za četu Dijega Simeonea u Sevilji - 3:1. U kakvim god da su problemima - finansijskim, igračkim - Andalužani umeju maksimalno da užare svoj Sančez Pishuan tako da svakom bude neprijatno. I pored toga što su imali ogromnih 3:0 nakon uvodnih 45 minuta, Madriđani su upravo to osetiliu nastavku.
Sevilja se podigla, zakuvala meč uz frenetičnu podršku sa tribina, i umalo ugrozila sigurna tri boda gostiju. Možda i ključni detalj da u samom finišu ne gledamo dramu zbio se u 85. minutu. Morten Hjulman je vrlo neoprezno startovao u svom kaznenom prostoru, u želji da izbije loptu zakačio po nozi štopera domaćina Kike Salasa, međutim sudija Alberola Rohas posle konsultacija sa VAR sobom pokazao je da nema penala. Zanimljivo, arbitar iz Sijudad Reala nije otišao sam da pogleda spornu situaciju, već se oslonio na procenu kolega...
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Hjulman je, inače, skrivio najstrožnu kaznu i na prošloj utakmici protiv Viljareala (2:2), koju Atletiko, između ostalog i zbog toga, nije dobio. Sigurno da mu nije bilo prijatno noćas dok je čekao ishod. Da je Sevilja uspela da smanji na 2:3, bilo bi poslednjih desetak minuta (računajući i nadoknadu), ozbiljno pakleno za Kolčonjerose. Ovako, s tim nedosuđenim jedanaestercem nestala je i poslednja nada domaćih da mogu da izbegnu poraz.
U želji da smanji troškove i ekonomski se stabilizuje, Sevilja se ovog leta odrekla najskupljih igrača. Otišlo je nekoliko skupocenih zvezda, adekvatne zamene nisu dovedene, pa su mnogi stavljali veliki znak pitanja kraj sastava koji sa klupe predvodi Luis Garsija. Ipak, Andalužani su krenuli veoma dobro, dobili u Bilbau, dobili Rajo Valjekano, da bi ima u trećem kolu glave došlo to užasno prvo poluvreme.
Atletiko je sve kontrolisao u tih 45 minuta, bio je direktan, odlučan i u pravo vreme postizao golove. Posebno onaj prvi. Nije prošlo ni puna četiri minuta igre kada je Aleks Baena matirao Odiseasa Vlahodimosa za 0:1.
Sjajno od početka sezone igra španski reprezentativac, izuzetno je raspoložen, Simeone mu maksimalno veruje i to se samopouzdanje u njegovoj igri vidi. U 33. minutu izvanredno je Baena šutirao i praktično rešio utakmicu svojim drugim pogotkom.
U međuvremenu, upisao se i Ademola Lukman...
Na drugi deo susreta Sevilja je izašla s potpuno drugačijim stavom, rešena da se potuče sa rivalom i to joj se isplatilo. Atletiko je bio rezervisan i sveden na jednu ozbiljnu priliku, odnosno svega nekoliko kontakata s loptom u opasnoj zoni.
Nažalost po domaćina i njegove navijače, više od časnog poraza nije se moglo.
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elče 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boj 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Bruge 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenetksea 4, Oskarson 61 - Haen Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukaman 26/
Nedelja
17.00: (1,12) Real Madrid (9,40) Malaga (19,0)
19.30: (2,50) Deportivo La Korunja (3,10) Valensija (3,05)
21.30: (2,50) Selta (3,30) Atletik Bilbao (2,85)
Ponedeljak
19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50)
21.30: (1,17) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (14,0)
*** kvote su podložne promenama