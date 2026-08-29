Leao sa Osimenom i navijačima proslavio pobedu nad Geztepeom (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 23:42
Galatasaraj slavio sa 3:2 (1:1), Nigerijac sa penala dao treći pogodak šampiona Turske
Veoma prijatan vikend za navijače Galatasaraja. Ove subote zvanično je u Istanbul stigao Rafael Leao na potpis ugovora, a potom su Lavovi u 3. kolu Superlige Turske savladali Geztepe sa 3:2 (1:1) i tako barem privremeno preuzeli prvo mesto na tabeli.
Naravno, Leao je bio na toj utakmici. U civilu, samo što je preko svoje odeće navukao gornji deo dresa da bi po završetku meča prošetao terenom i proslavio pobedu sa novim saigračima.
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Odmah smo mogli da vidimo da se druži sa Viktorom Osimenom, najvećom zvezdom Galatasaraja. Uostalom, Nigerijac je delom “kriv” za to što je Portugalac došao u Tursku.
Potvrdio je i sam Leao po dolasku u Istanbul da je sa Osimenom dobar prijatelj. “Zakačili” su se 2019. godine u Lilu, istina veoma kratko tokom leta, pre nego što je Leao otišao put Milana.
"Osimen mi je stvarno dobar prijatelj, mislim da ćemo zajedno napraviti sjajne stvari u Galatasaraju. U Ligi smo šampiona, a želimo da osvojimo i prvenstvo, tako da sam uzbuđen”, kazao je Leao.
18.00: (3,35) Ejup (3,35) Alanja (2,20) MR
Ove subote Osimen je ponovo bio junak Galate. Iako je Geztepe prvi poveo golom veziste iz Tanzanije Novatusa Mirošija već u 16. minutu, Nigerijac je u drugom poluvremenu doneo preokret. Najpre je u 55. minutu asistirao Gabrijelu Sari, da bi potom u 63. minutu i sam zatresao mrežu, iz jedanaesterca.
Kasnije je Osimen dao još jedan gol glavom, u 68. minutu, ali je VAR signalizirao da je bio u malom ofsajdu.
Opasno deluje Galatasaraj trenutno. Možemo samo da zamislimo kako će tek biti kada pored Osimena bude zaigrao i Leao.
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TURSKA, 3. KOLO
Petak
Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)
/Traore 66 - Tozlu 55/
Subota
Konja – Kodžaeli 1:2 (1:0)
/Zukru 39ag – Haidara 72, Altunbas 86/
Galatasaraj – Geztepe 3:2 (1:1)
/Sančez 33, Sara 55, Osimen 63pen – Miroši 16, Žuan 65/
Gazijantep – Rize 1:2 (0:2)
/Aris 90+1ag – Bulut 12, Sou 35/
Nedelja
18.00: (3,35) Ejup (3,35) Alanja (2,20) MR
20.30: (5,00) Samsun (4,20) Fenerbahče (1,60) MR
20.30: (1,65) Bašakšehir (3,70) Kasimpaša (5,60) MR
Ponedeljak
20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) MR
20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax