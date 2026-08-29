Leao sa Osimenom i navijačima proslavio pobedu nad Geztepeom (VIDEO)

Odmah smo mogli da vidimo da se druži sa Viktorom Osimenom, najvećom zvezdom Galatasaraja. Uostalom, Nigerijac je delom “kriv” za to što je Portugalac došao u Tursku.

Potvrdio je i sam Leao po dolasku u Istanbul da je sa Osimenom dobar prijatelj. “Zakačili” su se 2019. godine u Lilu, istina veoma kratko tokom leta, pre nego što je Leao otišao put Milana.

"Osimen mi je stvarno dobar prijatelj, mislim da ćemo zajedno napraviti sjajne stvari u Galatasaraju. U Ligi smo šampiona, a želimo da osvojimo i prvenstvo, tako da sam uzbuđen”, kazao je Leao.

18.00: (3,35) Ejup (3,35) Alanja (2,20) MR

Ove subote Osimen je ponovo bio junak Galate. Iako je Geztepe prvi poveo golom veziste iz Tanzanije Novatusa Mirošija već u 16. minutu, Nigerijac je u drugom poluvremenu doneo preokret. Najpre je u 55. minutu asistirao Gabrijelu Sari, da bi potom u 63. minutu i sam zatresao mrežu, iz jedanaesterca.