Zukić zapalio fitilj, Kokanović ga pretvorio u plamen, a Mitrović servirao petardu na Banovom Brdu
Vreme čitanja: 6min | sub. 29.08.26. | 23:18
Vojvodina konačno zaigrala u skladu sa uloženim i samlela Čukarički za prvu pobedu u gostima – 5:0
U aprilu prošle godine Marko Savić napustio je Banovo brdo sa gorkim ukusom u ustima, a superligaška javnost nije na najbolji način ispratila beogradskog stratega. Činilo se tada da je srpski fudbal, posle njegovih odlazaka iz Voždovca, pančevačkog Železničara i konačno Čukaričkog, potrošio još jednog perspektivnog stratega. Svi kritičari analitičkog pristupa naizgled jednostavnoj igri i uopšte filozofije koju zastupa Savić izašli su iz senke i svaki je bacio po kamen ka njemu. Ali, gotovo godinu i po dana kasnije, Savić se vratio na isto mesto odakle je napustio srpski fudbal i servirao najbolju moguću prezentaciju svog strateškog umeća.
Bio je to trenerski seminar na stadionu Čukaričkog, koji su fudbaleri Vojvodine sproveli do savršenstva – 5:0. Istina, jesu Lale utakmicu rešile sa dva evrogola, ali su gotovo na identičan način stigle do situacije za oba udarca, a dvojica egzekutora Dejan Zukić i Dragan Kokanović nisu oklevala niti jednog trenutka. Mladi vezista koji je pre dve sezone priključen prvom timu Voše opalio je večeras tri puta po lopti sa 30 metara, a jedna se savršeno spustila u mrežu. Dakle, isuviše toga pozitivnog ponavljalo se u igri Vojvodine da bi ovi golovi i ova pobeda bili slučajnost.
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Potvrdili su to gosti i u drugom poluvremenu, kada su dokrajčili nesnađenu ekipu Marka Jakšića, koja je, pošto je ponela „poker“ golova u svojoj mreži kao uspomenu sa Marakane, danas petardirana pred domaćom publikom. Bio je ovo drugi poraz Brđana kod kuće ove sezone, a tek prva pobeda Lala na strani, koje konačno deluju kao da su uhvatile ritam i sada gaze stazom koju im je čitava javnost projektovala pre starta sezone.
20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)
Domaćini su bili ubedljiviji na startu meča na Banovom Brdu, čak je i Uroš Miladinović bio veoma blizu da nastavi svoj golgeterski niz, ali je jedan lukav pokušaj ukrotio Dragan Rosić. Kao da su Jakšićevi izabranici po svaku cenu hteli ranu inicijativu da krunišu golom i upali su, baš kao i Železničar prošlog vikenda, pravo u Vošinu zamku.
Možda sa Markom Savićem Lale više ne forsiraju toliko igru u tranziciji, ali nije Staroj dami „otupelo“ najjače oružje iz prošle sezone. Posle jedne osvojene lopte, Novosađani su brzo odradili transformaciju iz odbrane u napad, a sve je za samo nekoliko sekundi na sjajan način krunisao Dejan Zukić. Skinuo je kapiten Vojvodine „paučinu“ sa Čarapićevog gola i produžio svoj golgeterski niz na četiri pogotka ove sezone.
Nastavila je utakmica da se odvija po notama crveno-belih, a dirigent tima bio je 24-godišnji Kokanović. Mladi vezista bio je na svakoj lopti, kako u defanzivi, tako i pred golom domaćina. I bez jednog od najlepših golova u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige, Kokanović je posle svega viđenog na ovom meču zaslužio da ponese titulu igrača utakmice – prepustiće mu je stariji saigrač sa kapitenskom trakom oko ruke, iako je bio dvostruki strelac na ovom meču – ali taj projektil pred kraj prvog poluvremena bio je samo trešnjica na torti. Bajović je isuviše lako izgubio loptu, saigrači su mu opet ostali visoko i, baš kao u 11. minutu, nemoćno posmatrali evrogol Vojvodine, ovog puta potpisan levicom Dragana Kokanovića!
Ono što je najvažnije, gosti su udvostručili vođstvo i time stavili pod pritisak već vidno nervozne domaće, koji su i posle pauze nastavili da greše na svojoj polovini i da se guše u visokom presingu gostiju. Svega dva minuta igre u nastavku bila su dovoljna da Dragan Kokanović još jednom ozbiljno zapreti, a minut kasnije upiše i hokejašku asistenciju za drugi gol Zukića.
Tako je Kokanović „umešao prste“ u tri Vošina gola, dok je za četvrti najzaslužniji Milan Kolarević, čiji je udarac posle rikošeta završio iza Vladana Čarapića. Radio je 19-godišnji golman sve što je do njega kako bi Čuka izbegla petardu na Banovom Brdu, ali su domaćini bili isuviše željni da se upišu među strelce na ovom meču. Erhan Mašović se na kraju pobrinuo da do toga ne dođe, a konačnih 5:0 postavio je svojim prvencem u dresu Lala Stefan Mitrović, na odličnu loptu Marka Poletanovića, za veliku pobedu Vojvodine.
ČUKARIČKI – VOJVODINA 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85 /
Stadion: Čukaričkog
Sudija: Miloš Milanović
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Čarapić 5,5 – Miletić 5,5, Maiga 5, Tomović 5,5 (od 46. Žurić), Šehović 6 – Docić 5,5, Sisoko 5 – Mijović 5 (od 54. Grujić 6), Miladinović 6 (od 69. Anđelić), Bajović 5 (od 54. Ilić 6) – Nikolić 5,5 (od 63. Fekete 6)
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6,5 – Butean (od 21. Nikolić 7), Suč 7, Mašović 6,5 Sukačev 6,5 – Petrović 7 (od. 52 Poletanović 7), Zukić 7,5 (od 67. Veličković 6) – Ranđelović 7 (od 52. Đakovac 6,5), Kokanović 7,5 (od 67. Mitrović 7), Kolarević 6,5 – Mulahusejnović 6,5.
Igrač utakmice: Dragan Kokanović (Vojvodina) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
Nedelja
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