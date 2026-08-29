Zukić zapalio fitilj, Kokanović ga pretvorio u plamen, a Mitrović servirao petardu na Banovom Brdu

Potvrdili su to gosti i u drugom poluvremenu, kada su dokrajčili nesnađenu ekipu Marka Jakšića, koja je, pošto je ponela „poker“ golova u svojoj mreži kao uspomenu sa Marakane, danas petardirana pred domaćom publikom. Bio je ovo drugi poraz Brđana kod kuće ove sezone, a tek prva pobeda Lala na strani, koje konačno deluju kao da su uhvatile ritam i sada gaze stazom koju im je čitava javnost projektovala pre starta sezone.

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

Domaćini su bili ubedljiviji na startu meča na Banovom Brdu, čak je i Uroš Miladinović bio veoma blizu da nastavi svoj golgeterski niz, ali je jedan lukav pokušaj ukrotio Dragan Rosić. Kao da su Jakšićevi izabranici po svaku cenu hteli ranu inicijativu da krunišu golom i upali su, baš kao i Železničar prošlog vikenda, pravo u Vošinu zamku.

Možda sa Markom Savićem Lale više ne forsiraju toliko igru u tranziciji, ali nije Staroj dami „otupelo“ najjače oružje iz prošle sezone. Posle jedne osvojene lopte, Novosađani su brzo odradili transformaciju iz odbrane u napad, a sve je za samo nekoliko sekundi na sjajan način krunisao Dejan Zukić. Skinuo je kapiten Vojvodine „paučinu“ sa Čarapićevog gola i produžio svoj golgeterski niz na četiri pogotka ove sezone.

Nastavila je utakmica da se odvija po notama crveno-belih, a dirigent tima bio je 24-godišnji Kokanović. Mladi vezista bio je na svakoj lopti, kako u defanzivi, tako i pred golom domaćina. I bez jednog od najlepših golova u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige, Kokanović je posle svega viđenog na ovom meču zaslužio da ponese titulu igrača utakmice – prepustiće mu je stariji saigrač sa kapitenskom trakom oko ruke, iako je bio dvostruki strelac na ovom meču – ali taj projektil pred kraj prvog poluvremena bio je samo trešnjica na torti. Bajović je isuviše lako izgubio loptu, saigrači su mu opet ostali visoko i, baš kao u 11. minutu, nemoćno posmatrali evrogol Vojvodine, ovog puta potpisan levicom Dragana Kokanovića!