Džej Enem nešto pogrešno radi na treninzima

Posle perioda privikavanja u dresu Crvene zvezde, i to vrlo dobrog, očekivalo se da Džej Enem ima ozbiljnu ulogu u ovoj sezoni. Išlo mu je naruku i to što je Marko Arnautović bio na Mundijalu i negde se znalo da će da reprezentativac Austrije kasniti za ostatkom ekipe. Saveznik mu je bila činjenica da je dobar prodajni potencijal, kao i pretpostavka da će Crvena zvezda lako da oplodi 2.000.000 evra uloženih u kupovinu visokog špica.

Sve je bilo spremno za Enemov trenutak. Ali kumulativno, od početka sezone, visoki špic je odigrao svega 17 minuta. I to u mrtvom vremenu tokom gostovanja u Severnoj Irskoj kada je Zvezda već napravila zalihu i rešila dvomeč. Nije ga bilo ni protiv Mačve, ni protiv Vojvodine. Bruno Duarte mu je ukrao gotovo sve minute.

Isijavao je nervozom u Severnoj Irskoj Džej Enem. Posle promašenog zicera stopalom je udario o reklame iza gola. Kasnije na grupnoj slici nije želeo ni da se nasmeje. Reditelj prenosa slučajno je uhvatio detalj kada mu Dejan Stanković obema rukama, vrlo staloženo, pokazuje da se smiri.

Takvo je ovde podneblje. Više se priča o onima koji nisu na spisku ili koji ne igraju, nego o junacima. Susret sa Larnom pokrenuo je tako i raspravu o tome da li je Dejan Stanković mogao da „udeli“ neki minut Bugarinu Balovu koji je već na margini, odnosno Džeju Enemu... Očigledno je da je trener Crvene zvezde suzio primaran izbor, odabrao takmičarski tim za prvi deo sezone, i da dugogodišnjim junacima više veruje nego pojedincima koji su tek pristigli na Marakanu. To je tako normalno, jer Crvena zvezda ulazi u period viskog napona.

Ali, da ste pitali pre mesec dana članove stručnog štaba i sportskog sektora Crvene zvezde da percipiraju ulogu Džeja Enema u narednoj sezoni – sigurni smo da bi ga videli kao jedno od primarnih oružja. U intervju za Sportski Žurnal tokom proleća Dejan Stanković je u superlativima govorio o snažnom napadaču, ali je provukao i da mu nedostaje radne etike, da na tom polju treba da radi.