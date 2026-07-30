Povratnik u Seriju A zove Enema, Zvezda traži 8.000.000 evra

Moguće je da urpavo ta neizvesnost utiče na raspoloženje Džeja Enema, koji je protiv Larna u Severnoj Irskoj, u jedinoj utakmici koju je igrao dosad ovog leta, ispoljavao nervozu iako je njegov tim imao ubedljivu pobedu u džepu. Očekivalo se da bi Dejan Stanković mogao da mu ukaže poverenje i u revanšu, možda nešto veće nego nedelju dana ranije, ali nije ga uveo u igru.

Trenutno Enemovo (ne)raspoloženje mogla bi da popravi najnovija vest iz Italije. Ugledni novinar za transfere Đanluka Di Marcio piše da je za Zvezdinog napadača zainteresovan povratnik u Seriju A, Frozinone. Klub iz mesta nedaleko od Rima prošlu sezonu završio je na drugom mestu drugoligaškog karavana i, ovaj put želi da se duže zadrži među najboljim ekipama italijanskog fudbala. Dosad je Frozinone triput igrao u Seriji A i svaki put ispadao posle jedne sezone. Di Marcio dodaje da prvak Srbije zahtva sumu od 8.000.000 evra na ime obeštećenja.

Ukoliko transfer bude dogovoren, biće to povratak Džeja Enema u Italiju. Posle fudbalskog školovanja u AZ Alkmaru i Ajaksu prešao je u Veneciju, ali se nije naigrao u prvom timu.