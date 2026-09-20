Dvojica Simeonea su prejaka za Murinja! Ovakav Real nije pretnja za Atletiko, a posebno ne za Barselonu

Barselona na osnovu kvaliteta igre trenutno nema pravu konkurenciju za titulu, ali je u ovom trenutku Atletiko ozbiljnija pretnja od Reala, što se potvrdilo i u današnjem derbiju.

U prvom poluvremenu madridskog derbija bilo je više tenzije nego kvalitetne i tečne igre, dok se borba uglavnom vodila na sredini terena, bez mnogo ulazaka u poslednju trećinu terena. Atletiko je uspeo da preuzme inicijativu i iskoristi taktičku neusklađenosti u defanzivi gostiju. Vinisijus nije pružao adekvatnu pomoć u odbrani, pa su Kang-In i Markos Ljorente dominirali u manevru. Igrači Reala u napadu su se u potpunosti oslonili na individualne akcije, dok je Atletiko stvorio najozbiljnije šanse - najpre preko Džonatana Dejvida, a potom i preko opasnog Kang-Ina, čiji je udarac zaustavio Kurtoa.

Prvih 45 minuta obeležile su žestoke varnice, rani žuti karton za Dijega Simeonea i VAR kontroverze. Glavni incident dogodio se u završnici poluvremena kada je Romero nagazio Belingema u predelu kolena, što je posle pregleda snimka arbitar sankcionisao samo žutim kartonom, izazvavši burne proteste igrača Reala koji su zahtevali crveni karton, da bi ubrzo usledio i oštar prekršaj Kang-Ina nad Valverdeom, ali bez javne opomene. Uz mnogo nervoze, seckanja igre i pokušaja Čuamenija i Vinisijusa sa druge strane, derbi je na odmor otišao bez golova i sa potpunim izostankom tečne igre.

Din Hausen je bio jedan od najboljih na terenu i verovatno najzaslužnijih što su mreže mirovale u prvom delu igre. Međutim, upravo je njemu pala koncentracija u 49. minutu utakmice, kad mu se iza leđa zavukao Đulijano Simeone posle dubinske lopte Dejvida Hancka. Primio je loptu na grudi Argentinac, a za ruku ga je povukao Holanđanin. Usledio je poguban splet događaja za Kraljevski klub - jedanaesterac, crveni karton za Hausena i precizan udarac Grimalda sa bele tačke.