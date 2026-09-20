Dvojica Simeonea su prejaka za Murinja! Ovakav Real nije pretnja za Atletiko, a posebno ne za Barselonu
Vreme čitanja: 8min | ned. 20.09.26. | 18:16
Zasluženo slavlje Jorgandžija u gradskom derbiju - 2:1
Žoze Murinjo je odavno izašao iz svog trenerskog zenita, ali su u Real Madridu verovali da svojim karakterom može da postavi stvari na svoje mesto u uzavreloj svlačionici Kraljevskog kluba. Da bi se to ostvarilo, proces moraju da prate i rezultati, a oni nisu idealni na početku Primere. Navijači su nekako progutali poraz od Betisa, ali današnji u Madrilenjo derbiju neće. Real Madrid je izgubio taktičku, igračku i psihološku bitku u obračunu sa gradskim rivalom Atletikom, pa je bez većih komplikacija položio oružje na Metropolitanu – 2:1 (0:0).
Može se reći i da su dvojica Simeonea danas bili prejaki za jednog Murinja. Čolo je iz taktičkog ugla učinio sve da oslabi najjače karike protivnika, dok je za onaj igrački ugao bio zadužen Đulijano. Mlađi Dijegov sin prvo je iznudio jedanaesterac u 53. minutu, koji je u pogodak pretvorio Alehandro Grimaldo, a šest minuta kasnije i asistirao Džonatanu Dejvidu. Uprkos brojčanom deficitu na terenu, Real Madrid nije odustajao, već je golom Antonija Ridigera u 89. minutu uspeo da unese neizvesnost u samu završnicu. Međutim, tamo je domaćin uspeo da iskontroliše situaciju i obezbedi peti trijumf u sezoni.
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Barselona na osnovu kvaliteta igre trenutno nema pravu konkurenciju za titulu, ali je u ovom trenutku Atletiko ozbiljnija pretnja od Reala, što se potvrdilo i u današnjem derbiju.
U prvom poluvremenu madridskog derbija bilo je više tenzije nego kvalitetne i tečne igre, dok se borba uglavnom vodila na sredini terena, bez mnogo ulazaka u poslednju trećinu terena. Atletiko je uspeo da preuzme inicijativu i iskoristi taktičku neusklađenosti u defanzivi gostiju. Vinisijus nije pružao adekvatnu pomoć u odbrani, pa su Kang-In i Markos Ljorente dominirali u manevru. Igrači Reala u napadu su se u potpunosti oslonili na individualne akcije, dok je Atletiko stvorio najozbiljnije šanse - najpre preko Džonatana Dejvida, a potom i preko opasnog Kang-Ina, čiji je udarac zaustavio Kurtoa.
Prvih 45 minuta obeležile su žestoke varnice, rani žuti karton za Dijega Simeonea i VAR kontroverze. Glavni incident dogodio se u završnici poluvremena kada je Romero nagazio Belingema u predelu kolena, što je posle pregleda snimka arbitar sankcionisao samo žutim kartonom, izazvavši burne proteste igrača Reala koji su zahtevali crveni karton, da bi ubrzo usledio i oštar prekršaj Kang-Ina nad Valverdeom, ali bez javne opomene. Uz mnogo nervoze, seckanja igre i pokušaja Čuamenija i Vinisijusa sa druge strane, derbi je na odmor otišao bez golova i sa potpunim izostankom tečne igre.
Din Hausen je bio jedan od najboljih na terenu i verovatno najzaslužnijih što su mreže mirovale u prvom delu igre. Međutim, upravo je njemu pala koncentracija u 49. minutu utakmice, kad mu se iza leđa zavukao Đulijano Simeone posle dubinske lopte Dejvida Hancka. Primio je loptu na grudi Argentinac, a za ruku ga je povukao Holanđanin. Usledio je poguban splet događaja za Kraljevski klub - jedanaesterac, crveni karton za Hausena i precizan udarac Grimalda sa bele tačke.
Đulijano je tada nasamario odbranu Reala, a epitet igrača utakmice i zvanično je zaradio šest minuta kasnije, kada je izuzetno preciznim dodavanjem po zemlji omogućio Džonatanu Dejvidu da se upiše u strelce.
Taj pogodak je bio dovoljan za pobedu, ali ne i da se izbegne drama u završnici. Murinjo je umesto nedovoljno konkretnih Vinisijusa i Gulera na teren uveo Diomandea i Ridigera. Obojica su na svoj način unela neophodnu energiju u gostujuće redove i uticali da se gosti pomere sa mrtve tačke u derbiju. U 89. minutu Bernardo Silva je savršeno centrirao, a Ridiger još bolje skočio i matirao Jana Oblaka. Taj pogodak je doveo do nepredviđenih događaja u samoj završnici meča. Sve je brzo mogao da razreši Hulijan Alvarez, ali je njegov udarac posle kontre tri na dva završio pored stative. Sa druge strane najveće komplikacije odbrani Atletika stvarao je Embape,
Pokušali su gosti i dubinskim loptama, ali mreža Atletika nije bila ozbiljnije ugrožena, pa su sva tri boda zasluženo ostala u rukama Simeoneovog tima.
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
Atletik Bilbao - Alaves 0:0
Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)
/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/
Sevilja - Barselona 1:3 (1:1)
/Fofana 19 - Rafinja 22, 52, 69/
Nedelja
Hetafe - Malaga 1:0 (0:0)
/Azon 85/
Atletiko Madrid - Real Madrid 2:1 (0:0)
/Grimaldo 53pen, Dejvid 59/
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo La Korunja (3,45) Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promenama