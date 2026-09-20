Retko ko ume nekome da upropasti život kao što to Rijeka čini Hajduku

Hajduk je bio u seriji od sedam pobeda u svim takmičenjima, za poraz nije znao mesec i po dana, igra je bila sve bolja i bolja, navijači su prestali da zvižde treneru Gonzalu Garsiji, ekipa se oslobodila nenormalnog uticaja Marka Livaje… Bili su u savršenom raspoloženju otišli na noge Rijeci koja od početka sezone ima više loših nego dobrih rezultata i nastradali.

Matjaž Kek je ciničan trener čije ekipe ne umiru u lepoti i koriste svoje šanse. Tako je bilo i ovog puta. Hajduk je pokušavao da igra bolji fudbal i da nametne kontrolu, a Rijeka je davala golove iz ubitačnih kontri. Imala je dva šuta u prvom poluvremenu i oba pretvorila u golove.

Hajduk je imao dobru šansu na početku meča, uskoro i poništen gol, a kada je jedan od najboljih domaćih igrača Tijago Dantas izašao da mu se ukaže lekarska pomoć, delovalo je da se Rijeci ne piše dobro… Samo da bi odmah po povratku na teren Portugalac utrčao u prostor, odigrao dupli pas i zatresao mrežu Splićana.

Propustio je Hajduk još jednu veliku šansu, a onda u poslednjim momentima prvog poluvremena primio i drugi. Uz još jedan pad koncentracije. Fruk je iznudio faul na centru terena i ekspresno izveo prekid. Kao i kod prvog gola, Adu Ađei je istrčao i upisao još jednu asistenciju. Ovog puta je pogodio Italijan Vinjato.

Nokdaun iz prvog poluvremena se završio nokautom u drugom. Engleski napadač Danijel Adu Ađei je uništavanje Hajduka završio golom nakon dve asistencije. Uzeo je loptu Hajdukovom defanzivcu Ronu Račiju i pogodio kroz noge golmana Silića za potpuni horor Splićana.

Mogao je Hajduk do kraja da ublaži poraz, ali je nastavio da promašuje i doživeo je težak poraz kojim je prekinuo trend dobrih rezultata. I neslavnog bilansa sa Riječanima. U poslednjih 10 godina, Rijeka u međusobnim okršajima sa Hajdukom ima 25 pobeda uz po 12 remija i poraza. Rijeka je opet pri vrhu, a Dinamo večeras ima šansu da se vrati na vrh sa utakmicom manje.