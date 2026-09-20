Zakuvava se pred meč Irske i Izraela u Topoli: Igramo protiv genocida
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 18:00
Poruka selektora Kelta Hajmira Halgrimsona
Ozbiljno se zakuvava pred meč između Republike Irske i Izraela na početku Lige nacija. A, utakmica će se igrati u – Srbiji. U Bačkoj Topoli, na stadionu TSC-a.
Ako je suditi po tenziji koja se digla sa irske strane, deluje kao da su oni u ratu sa Izraelom, a ne Palestina. Tako je prethodnih dana Fudbalski savez Republike Irske čak tražio od UEFA da ih ubuduće razdvaja u žrebu od Izraela, ali taj zahtev nije prošao.
Izabrane vesti
Za dodatno zakuvavanje pobrinuo se selektor Irske Hajmir Halgrimson, koji je poručio da će njegov tim igrati protiv – genocida.
„Kada ljudi znaju da će ovakve utakmice morati da se igraju, dobićemo njihovu još veću podršku. I kao što sam već rekao: mi ne igramo sa genocidom, nego protiv njega. Ne igramo sa Izraelom, nego poritv njega“, poručio je Islanđanin na klupi Irske.
Istakao je Halgrimson da mu nije jasno kako je Rusija izbačena iz UEFA takmičenja, a Izrael nije.
„Ne vidim nikakvu razliku u ta dva slučaja. A, jedni su suspendovani, a drugi nisu. Neko bi trebalo da popriča o tome sa Đanijem Infantinom. To je isto kao kada na utakmici isti sudija za isti prekršaj jednom timu dodeli faul, a drugom ne. Stvar je potpuno ista. A, nikada nisam čuo neko objašnjenje zašto za jedne važi jedno, a za druge drugo“.
Istakao je Islanđanin da se prvi put u karijeri sreće sa ovakvim slučajem.
„Neiskusan sam kada su ovakve stvari u pitanju. Zato sam možda ugazio u neke staze kojima ne bi trebalo da idem. Ali, nadam se da cenite to što sam makar bio iskren po ovom pitanju. Evo, sedimo ovde 20-30 minuta i pričamo, a ni reč nismo progovorili o fudbalu“, poručio je Halgrimson.