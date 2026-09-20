Zakuvava se pred meč Irske i Izraela u Topoli: Igramo protiv genocida

Za dodatno zakuvavanje pobrinuo se selektor Irske Hajmir Halgrimson, koji je poručio da će njegov tim igrati protiv – genocida.

„Kada ljudi znaju da će ovakve utakmice morati da se igraju, dobićemo njihovu još veću podršku. I kao što sam već rekao: mi ne igramo sa genocidom, nego protiv njega. Ne igramo sa Izraelom, nego poritv njega“, poručio je Islanđanin na klupi Irske.

Istakao je Halgrimson da mu nije jasno kako je Rusija izbačena iz UEFA takmičenja, a Izrael nije.

„Ne vidim nikakvu razliku u ta dva slučaja. A, jedni su suspendovani, a drugi nisu. Neko bi trebalo da popriča o tome sa Đanijem Infantinom. To je isto kao kada na utakmici isti sudija za isti prekršaj jednom timu dodeli faul, a drugom ne. Stvar je potpuno ista. A, nikada nisam čuo neko objašnjenje zašto za jedne važi jedno, a za druge drugo“.

Istakao je Islanđanin da se prvi put u karijeri sreće sa ovakvim slučajem.

„Neiskusan sam kada su ovakve stvari u pitanju. Zato sam možda ugazio u neke staze kojima ne bi trebalo da idem. Ali, nadam se da cenite to što sam makar bio iskren po ovom pitanju. Evo, sedimo ovde 20-30 minuta i pričamo, a ni reč nismo progovorili o fudbalu“, poručio je Halgrimson.