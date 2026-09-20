Istorijski masakr u režiji Murićija: Nije slučajno bio drugi strelac Primere, dao polovinu od osam golova

I sve to baš u trenutku kad je Fenerbahčeu bila potrebna reakcija. Fener je prethodne dve sedmice proveo daleko od idealnog raspoloženja. Najpre je u velikom derbiju izgubio od Bešiktaša 1:2, a onda je u prošlom kolu ostao bez gola protiv Gazijantepa 0:0. Bes nagomilan kroz dva meča bez pobede neko je morao da plati. Platio je Ejup.

A ako je čitava utakmica bila demonstracija sile, jedan čovek je apsolutno ukrao predstavu. Vedat Murići dao je čak četiri gola. Tridesetdvogodišnji napadač tako je sam potpisao polovinu istorijske osmice i nastavio fantastičan početak sezone. Posle šest kola već je na šest pogodaka iz šest utakmica u Superligi, pa njegov letnji dolazak u Istanbul zasad izgleda kao jedan od poteza koji vrlo brzo počnu da vraćaju uloženi novac. A Fener je za Prizrenca izdvojio nešto više od 15.000.000 evra.

Nije ni čudo što su očekivanja bila velika. Murići se vratio u turski fudbal posle fenomenalne sezone u Španiji, u kojoj je u dresu Majorke postigao čak 23 gola u Primeri i završio kao drugi strelac prvenstva. Ispred njega ostao je samo Kilijan Embape sa dva gola više i Pićići trofejem u rukama. Sada je reprezentativac takozvanog samoproklamovanog Kosova nastavio tamo gde je stao.

Protiv Ejupa nije bio jedini raspoložen. Mejson Grinvud postigao je dva gola, dok su se po jednom u strelce upisali Mateo Genduzi i Irfan Džan Kahvedži. Dakle, četiri Murićija, dva Grinvuda, po jedan Genduzija i Kahvedžija, zbir koji je Ejup pretvorio u deo Fenerbahčeove istorije.

A značaj pobede vidi se i na tabeli. Fenerbahče sada pred pauzu ima 10 bodova, koliko i Trabzon, dok je Galatasaraj na 13. Bešiktaš ima 12 i svoju utakmicu šestog kola igra večeras od 19.00 na gostovanju Amedu. Dakle, konkurencija na vrhu zasad ne popušta. Posle dva kola u kojima je osvojio samo bod i dao jedan gol, sada je u jednoj večeri spakovao osam. I kada se bude listala istorija najubedljivijih pobeda Fenerbahčea u prvenstvu, više na vrhu konačno neće stajati 8:1 iz devedesetih.

TURSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Kašimpaša – Konja 0:0

Subota

Čorum - Alanja 1:2 (0:0)

/Ramirez 76 - Makuta 67, Usluoglu 78/

Kodžaeli - Gacijantep 2:0 (0:0)

/Kutlu 56, Ađej 76/

Bašakšehir - Genčlerbirligi 4:0 (2:0)

/Skov Olsen 9, Šomurodov 33, 65, Zelke 53pen/

Trabzon - Galatasaraj 4:0 (3:0)

/Salah 4, 44, 80, Saviolo 39/

Nedelja

Erzurum - Samsun 1:0 (1:0)

/Kardoso 45/

Fenerbahče - Ejup 8:0 (5:0)

/Grinvud 4 pen, 80, Murići 7, 21, 47, 55, Genduzi 38, Kahvedži 45+1/

19.00: (4,10) Amed (3,70) Bešiktaš (1,85)

19.00: (2,35) Geztepe (3,45) Rize (2,95)

***kvote su podložne promenama