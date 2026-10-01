Portugalski mediji tvrde: Ronaldo presekao zauvek, nikad više u reprezentaciji

Ronaldo je već u sredu uveče napustio kamp portugalske reprezentacije u Kopenhagenu, samo dan pre utakmice Lige nacija protiv Danske. Prema informacijama O Žoga, iskusni napadač napustio je hotel u kojem je bila smeštena selekcija čak i pre nego što su se njegovi saigrači vratili sa treninga.

Žezus je pritom tvrdio da između njega i najveće zvezde ekipe nema nikakvih problema. "Nije bilo nikakvog incidenta“ , ponavljao je portugalski stručnjak odgovarajući na pitanja novinara.

Selektor Portugala najavio je na konferenciji za medije da njegov kapiten neće početi ni utakmicu protiv Danske, nakon što je prethodno svih 90 minuta proveo na klupi tokom pobede nad Norveškom rezultatom 2:1.

Kap koja je prelila čašu očigledno je bila odluka Žorža Žezusa da Ronaldo ponovo ne bude starter.

Svoju odluku da napusti reprezentativni kamp Ronaldo je potom potvrdio i putem društvenih mreža. "Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, doneo sam odluku da napustim okupljanje reprezentacije. Kada za to dođe vreme, svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima koji su me naveli na ovu odluku“ , poručio je Ronaldo .

Ipak, događaji koji su usledili govorili su da situacija u taboru Portugalaca ipak nije bila sasvim mirna.

Ronaldo je sa saigračima stigao na Parken stadion u Kopenhagenu, ali nije učestvovao u delu treninga otvorenom za medije. Portugalska javna televizija RTP i drugi tamošnji mediji kasnije su objavili snimke navijača na kojima se vidi kako Ronaldo potpuno sam napušta stadion.

Nedugo zatim stigla je i potvrda Fudbalskog saveza Portugala da je kapiten napustio reprezentativni kamp. Savez je u kratkom saopštenju naveo da okupljanje nastavlja sa preostala 24 fudbalera i da je čitava delegacija potpuno fokusirana na predstojeće utakmice protiv Danske i Norveške.

Međutim, Ronaldov odlazak iz kampa mogao bi da ima i disciplinske posledice. Prema Disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Portugala, igrač koji je uredno pozvan u reprezentaciju, a potom bez opravdanog razloga napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili drugoj aktivnosti nacionalnog tima, može da bude kažnjen suspenzijom u trajanju od jednog do šest meseci.

U slučaju profesionalnog fudbalera predviđena je i dodatna novčana kazna u rasponu od pet do deset obračunskih jedinica, odnosno približno od 500 do 1.000 evra, budući da jedna jedinica iznosi 102 evra. Ključno će, međutim, biti pitanje kako će Savez pravno tretirati Ronaldov odlazak i da li će ga smatrati neopravdanim, posebno imajući u vidu da je sam fudbaler naveo da je prethodno razgovarao sa predsednikom FPF-a.

Sve se dogodilo samo nekoliko meseci pošto je Žorž Žezus nakon Svetskog prvenstva 2026. godine nasledio Roberta Martinesa na klupi Portugala. Njegov dolazak očigledno je doneo i drugačiju hijerarhiju unutar ekipe, a Ronaldo se prvi put posle mnogo godina našao u situaciji u kojoj više nije bio neprikosnoveni član početne postave.

Ako se informacije O Žoga potvrde, tako će bez velikog oproštaja biti spuštena zavesa na reprezentativnu karijeru kakva se teško može ponoviti.

Ronaldo je za Portugal odigrao 234 utakmice i postigao čak 146 golova, a bio je zaštitno lice svoje zemlje više od dve decenije. Sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine i Ligu nacija 2019, dok je tokom karijere rušio gotovo sve individualne rekorde koji su bili pred njim.

Umesto poslednjeg aplauza sa kapitenskom trakom oko ruke, kraj je, barem prema trenutnim informacijama, stigao posle klupe, neslaganja sa selektorom i odlaska iz hotela usred reprezentativne akcije. Sada ostaje još samo da Kristijano Ronaldo ispuni obećanje iz svoje poruke i javnosti objasni šta se tačno dogodilo iza zatvorenih vrata portugalske reprezentacije.