Slavko Vinčić o pritisku finala Mundijala: Mesi se ponašao sportski, osećam veliki ponos

Za Vinčića i njegov tim, delegiranje od strane FIFA za ovako važan meč predstavljalo je krunu karijere, ali i ogromno breme...

„U prvom trenutku bio je to šok. Zatim sam osetio neizmeran ponos na naš sudijski tim koji je predstavljao Sloveniju na tako važnoj sceni, na najvećem sportskom događaju na svetu. Osetio sam ponos i prema Fudbalskom savezu Slovenije i našoj sudijskoj organizaciji. Znao sam da je to ogromna odgovornost. Morali smo da opravdamo to poverenje i utakmicu privedemo kraju na najbolji mogući način.“

Finalni okršaj dve fudbalske velesile doneo je pritisak sa kakvim se do sada nisu susreli...

„Čitava sudijska karijera svede se na tu jednu jedinu utakmicu. Odgovornost je ogromna, iako verujem da je naša taktika za ovaj meč bila potpuno ispravna.“

Na samom kraju, slovenački arbitar se osvrnuo i na ulogu tehnologije u savremenom fudbalu, iako se nije pojedinačno izjašnjavao o odlukama donetim tokom samog finala.

„Greška se danas može ispraviti pregledom snimka. Uz brzinu kojom se igra moderan fudbal, jednostavno je nemoguće videti sve na terenu. Ne mogu ni da zamislim suđenje bez pomoći VAR tehnologije“, dodao je Vinčić.