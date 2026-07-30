Čelsi troši i ne misli na sutra: Za Lakrou 60.700.000 evra, ukupan ceh narastao na 343.400.000

Džakovi para iznošeni su pred klubove u eri Romana Abramoviča, ali je nekako utisak da je to rađeno sa merom. Ili, bolje rečeno, da je postojao nekakav red, da je bilo smisla. Otkako je došao Tod Boli – sve je drugačije. Dobro, ne baš sve, Čelsi i dalje troši astronomske svote novca i kao da ne misli na sutra. Biće kako biti mora, bitno je da se igrači okreću.

Ćabi Alonso je zatražio da ima nešto iskusniju svlačionicu, ne može se samo sa mladim igračima. Može se reći da je zdrav rezon. Poslušali su ga u klubu, pravi se balans. Dok na Stamford Bridžu čekaju Danija Velbeka i Džordana Hendersona, i te poslove privode kraju, jedan je već završen – ozvaničen je Maksens Lakroa.