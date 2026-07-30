Čelsi troši i ne misli na sutra: Za Lakrou 60.700.000 evra, ukupan ceh narastao na 343.400.000
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 13:25
Na Stamford Brižu ozvaničen štoper dok se čekaju Dani Velbek i Džordan Henderson…
Džakovi para iznošeni su pred klubove u eri Romana Abramoviča, ali je nekako utisak da je to rađeno sa merom. Ili, bolje rečeno, da je postojao nekakav red, da je bilo smisla. Otkako je došao Tod Boli – sve je drugačije. Dobro, ne baš sve, Čelsi i dalje troši astronomske svote novca i kao da ne misli na sutra. Biće kako biti mora, bitno je da se igrači okreću.
Ćabi Alonso je zatražio da ima nešto iskusniju svlačionicu, ne može se samo sa mladim igračima. Može se reći da je zdrav rezon. Poslušali su ga u klubu, pravi se balans. Dok na Stamford Bridžu čekaju Danija Velbeka i Džordana Hendersona, i te poslove privode kraju, jedan je već završen – ozvaničen je Maksens Lakroa.
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Baš onako kako je i najavljeno, tako je i jeste: londonski klub se pošteno otvorio za francuskog štopera, na račun Kristal Palasa će uplatiti 60.700.000 evra. Upravo tom cifrom se baratalo prethodnih sedmica. Maksens Lakroa je na taj način postao drugi najveći ulazni transfer Plavaca ovoga leta…
Morganu Rodžersu za sada niko ne može da priđe, otkupljen je od Aston Vile za 138.000.000 evra. Potom sledi Maksens Lakroa, pa Marko Palestra (57.000.000, Atalanta), Đovani Kvenda (50.000.000, Sporting Lisabon), Emanuel Emega (25.300.000, Strazbur), Dener (10.000.000, Korintijans), Dastan Satpajev (2.400.000, Kairat).
Kraj je jula, a ukupan ceh Čelsija narastao je na 343.400.000 evra!
Maksens Lakroa će dobro doći Ćabiju Alonsu i odbrani londonskog kluba. Zna da igra sa loptom, fizički je moćan i izvrstan je kada dođe do igra „jedan na jedan“. Trebalo bi da u srcu poslednje linije zauzme mesto pored Livaja Kolvila, a njegov dolazak povući će i odlaske. I to vrlo verovatno nekoliko njih…
Na transfer listu već su stavljeni Benoa Badijašil i Aksel Disasi, a na izlaznim vratima je i Trevo Čaloba. Zainteresovan je Komo da ga potpiše. U drugi plan dolaskom francuskog štopera će pasti Tosin Adaraiojo i Vesli Fofana, koga je Čelsi otkupio za čak 80.400.000 evra.
Kada se uzme u obzir kako Čelsi posluje poslednjih godina, neće biti iznenađenje ukoliko dođe do velikih promena, prave čistke do kraja leta i novih potpisa.