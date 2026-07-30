Trener Larna postao Zvezdin navijač: Stanković veliki gospodin, Arnautović veoma fin

Jasno je svima koliko je Premijer liga Severne Irske kvalitetom daleko od srpskog fudbala, niko nije očekivao spektakl. Haveron nije ni probao da “loži” igrače kako će da pobede.

“Rekao sam i pre utakmice, ako budemo u stanju da posle meča uđemo u svlačionicu podignutih glava odradili smo dobar posao. Tako je i bilo. Svi razumeju sa kojim nivoom smo se mi sada susreli. Nivo na kojoj Crvena zvezda igra je neverovatan. Znate, pričamo o igračima koji vrede više miliona funti. Teško nam je bilo da razumemo veličinu tog fantastičnog kluba. Ogromna nam je čast što smo došli ovde”, kazao je Haveron posle utakmice.

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0)

Za Larn je najvažnije što je pobedom nad Tre Fjorijem rundu pre ove osigurao sebi kvalifikacije za Ligu Evrope. To su još najmanje dva dvomeča u kvalifikacijama, a jedna pobeda odvela bi ga u ligašku fazu Lige konferencije.

“Golove smo primili posle tri minuta, pred sam kraj prvog poluvremena i na samom početku nastavka. Razočaran sam malo sa tajmingom, ali to nije emocija koja me u ovom momentu preovladava. Zaista sam ponosan na momke kako su izdržali pod pritiskom, kako su se borili i nisu nijednog momenta bacili peškir. Radili su na terenu, zaista sam veoma ponosan na njih. Na kraju, pobedili smo u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i to je najvažnije jer nam otvara neke nove mogućnosti”.

Priznao je 45-godišnji Irac da mu je godilo to što je prvak Srbije ozbiljno shvatio ovaj dvomeč i nije štedeo njegov tim. Želeo je da njegovi izabranici vide kako izgleda igrati protiv ekipe koja pripada kremu evropskog fudbala.

“Zaista, Zvezda je igrala maksimalno ozbiljno svih 90 minuta i zato sam srećan što smo izdržali. Susreli smo se sa protivnikom koji je veoma pametan, kojeg ne možete da pritisnete dok ima loptu. Čim bismo iskočili malo iz formacije oni bi eksploatisali taj prostor. Svako njihovo dodavanje je bilo savršeno. Znate, na ovom nivou kažnjavaju se svaka sitna greška ili trenutak dekoncentracije. To se i sada desilo. Možemo da analiziramo golove koje smo primili i da kažemo ‘da smo uradili ovo ili ono ne bi se desilo ovo’, ali u principu mi tu ništa nismo mogli da uradimo. Kada igrate protiv ovakvog protivnika znate da ćete biti kažnjeni za svaki propust. Trpeli smo mnogo, igrali smo uglavnom bez lopte, ali nismo se predali”.

Haveron smatra da Larn neće skoro ugostiti ekipu kao što je Crvena zvezda.

“Teško da ćemo skoro igrati protiv ovakve ekipe. Voleo bih da se to desi, ali realno teško je. Znam da ćemo trpeti kritike, uvek je tako posle neuspeha posle Evrope. Međutim, ljudi moraju da razumeju sa kakvim protivnikom smo se susreli. Teško je to razumeti dok ne izađate na teren i uživo to vidite. Evropski fudbal je neverovatno težak. Ljudi možda nisu ni svesni koliko je bilo vruće, pekli smo se celo veče. Nismo imali ni mnogo vremena da se naviknemo na to, jer gledali smo da uštedimo što je više moguće novca. Došli smo praktično direktno na utakmicu. U evropskim takmičenjima sve su to stvari koje mogu da naprave razliku”.

Haveron je na kraju pohvalio Zvezdinog šefa stručnog štaba Dejana Stankovića i napadača Marka Arnautovića, koji je Larnu dvaput zatresao mrežu.

“Postao sam navijač Crvene zvezde, jer njeni navijači su apsolutno nestvarni. Bili su fantastični celu utakmicu, to kako su se ophodili prema nama. Njihov šef Dejan Stanković je bio klasa i kao igrač i sada kao trener, veliki je gospodin. Videli smo momka kao što je Marko Arnautović, koji nije mogao da bude finiji. Prati ga glas da je namćor, izgleda opasno, ali je izuzetno fin i dobar momak. Doneo je majice za ekipu. Sve što je uradio zaslužuje puno poštovanja. Sve u svemu ovo je bila sjajna prilika da naučimo mnogo toga, da budemo bolji”, zaključio je Haveron.

Zvezda će u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoel Ber Ševe, dok će rival Larna u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope biti prvak Gruzije Iberija 1999.

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